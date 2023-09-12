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Western Digital выпускает твердотельный накопитель SN770M NVMe для Steam Deck и ROG Ally

ByВики Ставропулу

сентябрь 12, 2023
Western Digital выпускает твердотельный накопитель SN770M NVMe для Steam Deck и ROG Ally

Western Digital представила твердотельный накопитель SN770M NVMe, специально разработанный для таких устройств, как Steam Deck и ROG Ally. Небольшие накопители форм-фактора M.2 2230 выпускаются в вариантах емкостью 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ, предоставляя портативным геймерам значительное обновление хранилища.

Раньше заменить SSD внутри Steam Deck было относительно легко, но найти диски M.2 2230 было непросто. Эти накопители не были широко доступны потребителям и чаще встречались в ноутбуках Dell и Microsoft Surface. Однако в последнее время ситуация улучшается: такие компании, как Sabrent, Micron, Corsair и Framework, предлагают накопители M.2 2230. Ранее в этом году Framework также выпустила собственный обновленный диск емкостью 2 ТБ.

Выход Western Digital на этот рынок является позитивным событием для портативных игр. Их накопители предлагают впечатляющую скорость до 5,150 МБ/с на базе PCIe Gen 4. Версия твердотельного накопителя SN1M NVMe емкостью 770 ТБ доступна для покупки в интернет-магазине Western Digital и Best Buy за 109.99 долларов США. Версия емкостью 2 ТБ доступна эксклюзивно в Best Buy за 239.99 долларов США.

В целом, твердотельный накопитель SN770M NVMe от Western Digital представляет собой удобное решение для геймеров, желающих увеличить объем памяти своих портативных устройств. Доступность этих накопителей от известных производителей расширяет возможности потребителей, упрощая поиск подходящих обновлений для их устройств.

источники:

– Том Уоррен. (Граница)

By Вики Ставропулу

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