Новое уравнение физики показывает бесконечные отражения вокруг черных дыр

Благодаря революционной разработке астрономы открыли замечательную систему уравнений, которые точно описывают бесконечные отражения Вселенной, происходящие в искаженном свете, окружающем черную дыру. Это открытие не только очаровывает научное сообщество своей чистой красотой, но также может революционизировать наше понимание гравитационных сил, действующих вокруг этих загадочных космических объектов.

Студент-физик Альберт Снеппен из Института Нильса Бора в Дании сформулировал математическое решение, раскрывающее тонкости этих размышлений. Близость каждого изображения во многом зависит от угла, под которым оно наблюдается, и скорости вращения черной дыры. Этот прорыв предлагает ученым беспрецедентную возможность для дальнейшего исследования загадочной гравитационной среды, окружающей эти экстремальные объекты.

За пределами определенного радиуса, находясь на горизонте событий, черные дыры обладают чрезвычайно мощным гравитационным притяжением. Здесь скорость убегания превышает скорость света, в результате чего даже фотоны оказываются в ловушке. Однако сразу за этой границей разворачиваются своеобразные явления. Глубокое гравитационное поле искажает саму ткань пространства-времени, заставляя свет проходить искривленный путь.

Около внутреннего края этой области ученые наблюдали явление, известное как фотонное кольцо. Фотоны много раз вращаются вокруг черной дыры, прежде чем в конечном итоге будут поглощены или улетят в космос. В результате свет, исходящий от далеких объектов, расположенных за черной дырой, многократно увеличивается, искажается и отражается. Этот эффект, называемый гравитационной линзой, служит ценным инструментом в изучении тонкостей Вселенной.

Предыдущие исследования установили, что наблюдение ближе к черной дыре облегчает наблюдение дополнительных отражений удаленных объектов. Однако точное математическое описание этого явления оставалось сложной задачей до открытия Снеппена. Сформулировав новый подход, основанный на дифференциальных уравнениях второго порядка, он успешно определил количественную оценку линейной устойчивости траекторий света. Его решение не только объясняет, почему изображения повторяются с интервалами, определяемыми числом e^(2π), но также дает представление о влиянии вращения черной дыры.

Хотя наблюдение этих эффектов на практике представляет собой огромную проблему, учитывая нынешние ограничения технологий, будущие достижения могут привести к еще более необычным открытиям. Феноменально сложные световые кольца теоретически должны окружать черные дыры. Уже получив изображения тени сверхмассивной черной дыры, известной как Повехи (M87*), кажется многообещающим, что со временем и достижениями мы сможем получать изображения более высокого качества и, возможно, даже наблюдать легендарное фотонное кольцо.

Бесконечные изображения, которые материализуются вблизи черных дыр, не только обладают потенциалом углубить наше понимание физики пространства-времени в их окрестностях, но также позволяют взглянуть на объекты, скрытые их гравитационной мощью — бесконечную серию отражений, постоянно повторяющихся. на орбите в ожидании бесчисленных научных открытий.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports, дополненном более ранней версией, выпущенной в июле 2021 года.