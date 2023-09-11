Автомобили стали мощнее, чем когда-либо: тюнингованный 911 Turbo S превосходит стандартный Porsche 918 Spyder

В мире автолюбителей власть превыше всего, и автомобили сегодня более мощные, чем когда-либо. Последним примером этого является 911 Turbo S, мощная гоночная машина, которая привлекла внимание тюнеров вторичного рынка, стремящихся извлечь из модели еще больше мощности. Появилось видео, на котором тюнингованный 911 Turbo S соревнуется в серии дрэг-гонок со стандартным Porsche 918 Spyder, демонстрируя, как сократился разрыв в производительности между двумя автомобилями.

Что касается силовой установки, то в 918 Spyder используется гибридная система. Он сочетает в себе 4.6-литровый атмосферный двигатель V8 с двумя электродвигателями, по одному на каждой оси. Общая мощность этой установки составляет 887 лошадиных сил и 944 фунт-фут крутящего момента. С другой стороны, у 911 Turbo S нет электроусилителя, но он получил мягкую настройку от ES Motor. Его 3.8-литровый оппозитный шестицилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом обеспечивает мощность 650 лошадиных сил и крутящий момент 590 Нм в стандартной комплектации. Однако благодаря таким обновлениям, как новые интеркулеры и титановый комплект выхлопной системы, тюнингованный 911 выдает 888 лошадиных сил и 737 Нм крутящего момента.

Еще одним фактором, влияющим на производительность, является вес. 911 Turbo S легче 918 Spyder: его вес составляет 3,615 фунтов по сравнению с 3,688 фунтами гибрида. Оба автомобиля оснащены системой полного привода, но используют разные коробки передач. Модель 918 оснащена семиступенчатой ​​коробкой передач, а модель 911 — восьмиступенчатой ​​коробкой передач PDK.

Дрэг-гонки между этими двумя моделями Porsche показали некоторые интересные результаты. 918 Spyder лидирует в первой гонке, застигая 911 врасплох и первым пересекая финишную черту. Однако в следующих трех гонках 911 Turbo S одерживает победу, пройдя четверть мили за 9.7 секунды по сравнению с 918 секунды у 9.9. 911 также превосходит гибридный гиперкар в гонках и даже выигрывает тест на тормоза.

Десять лет назад Porsche 918 Spyder считался передовым автомобилем, который мог похвастаться потрясающими характеристиками и высокой ценой. Однако тюнингованный 911 Turbo S теперь может превзойти 918 за небольшую часть стоимости. Это демонстрирует постоянный прогресс в автомобильных технологиях и впечатляющие возможности вторичного тюнинга.

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– Название: Автомобили мощнее, чем когда-либо: настроенный 911 Turbo S превосходит стандартный Porsche 918 Spyder

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