На мероприятии Apple Wonderlust представлены новые модели iPhone и часов

В США началось долгожданное мероприятие Apple «Wonderlust», на котором были продемонстрированы новейшие модели iPhone и Apple Watch. Мероприятие подтверждает несколько слухов о новых устройствах, а также раскрывает неожиданные функции.

Одним из важных объявлений является переход Apple от соединений Lightning к стандартному USB-C для модели начального уровня новой серии iPhone, iPhone 15. Это изменение соответствует новым правилам ЕС и, вероятно, обеспечит более высокую скорость передачи данных. Однако более быстрая версия USB-C версии 3 будет доступна только на iPhone 15 Pro и Pro Max.

Еще один подтвержденный слух — распространение функции «Цифровой остров» на всю линейку iPhone. iPhone 15 и 15 Plus теперь оснащены «таблеткой» или анимированной крышкой для камеры и вырезом под датчик в верхней части экрана. Эта функция получила положительные отзывы на iPhone 14 Pro и Pro Max, но в настоящее время предлагает полную функциональность исключительно с собственными приложениями Apple.

Слухи о моделях iPhone 15 Pro и Pro Max с более легкими и прочными титановыми корпусами также подтверждаются, хотя цена осталась такой же, как и у предыдущих моделей.

Apple неожиданно представила новую функцию под названием Roadside Assist, которая расширяет возможности ее службы текстовых сообщений через спутник. Эта услуга, доступная только в США в сотрудничестве с AAA, позволяет пользователям запрашивать помощь на дороге. Инвестиции Apple в спутниковую инфраструктуру для передачи текстовых сообщений через спутник принесли пользу американской фирме Globalstar.

В ходе мероприятия генеральный директор Apple Тим Кук поделился историями людей, которых спасла функция отправки текстовых сообщений SOS через спутник на текущей модели iPhone 14. Кук также предоставил обновленную информацию о предстоящем Apple Vision Pro, устройстве смешанной реальности, выпуск которого ожидается в начале следующего года.

В целом, мероприятие Apple Wonderlust подтвердило ожидаемые слухи и представило новые функции, демонстрирующие приверженность компании инновациям и пользовательскому опыту.

Источник: Крис Килл, The New Zealand Herald.