Непристойно дорогой кастомный iPhone, покрытый бриллиантами и золотом

Российская компания Caviar создала ультраэксклюзивный и непомерно дорогой кастомный iPhone. Это роскошное устройство предназначено для сверхбогатых людей, которые не жалеют средств, когда дело касается эксклюзивности.

Caviar позиционирует себя как международный бренд, специализирующийся на создании индивидуальных устройств класса люкс. Их продукция сочетает в себе высокие технологии с изысканными материалами, такими как золото, бриллианты, натуральная кожа, карбон, ювелирная эмаль, метеориты и редкие артефакты.

Рассматриваемый кастомный iPhone стоит ошеломляющие 11,636,578 18 570 рандов. Телефон имеет уникальный корпус из 1,323,690-каратного белого золота, инкрустированный XNUMX отдельными бриллиантами. Кроме того, в комплект входит кулон-ожерелье Snowflake Graff производства Лоуренса Граффа, известного английского ювелира. Один только кулон стоит около XNUMX XNUMX XNUMX рандов.

Подвеска-колье имеет форму ажурной снежинки и украшена бриллиантами круглой и огранки «маркиза». Он висит на цепочке из белого золота, инкрустированной бриллиантами круглой огранки. Общий вес бриллиантов в кулоне составляет примерно 6.65 карата.

Это не первый раз, когда Caviar создает смехотворно дорогие портативные устройства. Ранее они производили такие продукты, как iPhone 7 с золотым покрытием и Tyrannophone, который представляет собой iPhone 13 Pro со встроенным настоящим зубом тираннозавра рекса.

Эти экстравагантные устройства ориентированы на людей с невообразимым богатством. В то время как обычному человеку может быть трудно осознать трату таких непомерных сумм на телефон, для сверхбогатых это просто еще один способ насладиться роскошным образом жизни.

В целом, Caviar зарекомендовала себя как бренд, обслуживающий сверхбогатых людей, предоставляющий им эксклюзивные и роскошные устройства, изготовленные по индивидуальному заказу.

источники:

– ИОЛ