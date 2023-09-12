Доказательная практика и эволюция программы «Не могу дождаться, чтобы учиться»

Не могу дождаться, чтобы учиться, программа цифрового образования War Child для детей, пострадавших от конфликта, всегда основывалась на научных данных. Однако, чтобы считаться действительно «основанным на фактических данных», вмешательство должно соответствовать определенным критериям. Благодаря крупномасштабному исследованию в Уганде программа «Не могу дождаться, чтобы учиться» теперь соответствует этим критериям, что означает захватывающее развитие программы.

Доказательная практика — это концепция, согласно которой профессиональная практика, такая как уход за больными, образование или психосоциальная поддержка детей, должна основываться на научных данных. Это предполагает использование строгих исследовательских процессов для доказательства воздействия вмешательств, а не полагаться на традиции, интуицию или личный опыт. Гуманитарные организации должны быть готовы взять на себя ответственность и гарантировать, что они не причинят больше вреда, чем пользы.

Подход, основанный на фактических данных, начинается с вмешательств, подвергающихся научным исследованиям, таким как технико-экономические обоснования или контролируемые испытания. Результаты этих исследований используются для адаптации и улучшения метода, если они неубедительны или неадекватны. Если результаты положительные, вмешательство переходит к следующему этапу оценки.

Программа «Не могу дождаться, чтобы научиться» прошла рандомизированное контролируемое исследование в Уганде за последние 18 месяцев. В исследовании приняли участие 1507 детей из 30 школ района Исингиро. Половина школ заменила обычные уроки английского языка и математики программой «Не могу дождаться, чтобы научиться», чтобы напрямую сравнить ее эффективность. Результаты исследования, которые вскоре будут опубликованы в научном журнале, демонстрируют, что программа «Не могу дождаться, чтобы учиться» не только работает лучше, чем стандартное образование, но и превосходит большинство программ EdTech, используемых в аналогичных условиях.

Это испытание в Уганде подтверждает статус программы «Не могу дождаться, чтобы учиться» как полноценную научно-обоснованную программу. Это часть коллекции из 10 исследований, проведенных War Child в таких странах, как Чад, Иордания, Ливан и Судан с момента создания программы. Исследование, проведенное в Судане, показало, что дети почти в два раза лучше успевают по математике и почти в три раза лучше по чтению по сравнению с государственной программой обучения для детей, не посещающих школу.

Эта веха в Уганде знаменует собой начало масштабного пути проекта «Не могу дождаться, чтобы учиться». В соответствии с подходом локализации реализация программы была передана в ведение местного муниципалитета. Делясь с помощью исследований тем, что работает, а что нет, организация «Не могу дождаться, чтобы учиться» стремится способствовать значимому прогрессу в обеспечении бесплатного, справедливого и качественного образования для всех детей, пострадавших от конфликта.

Программа «Не могу дождаться, чтобы научиться» была первоначально разработана в Судане в 2012 году и с тех пор была протестирована и внедрена в различных странах. На данный момент ею охвачено около 100,000 XNUMX детей, и имеются многообещающие перспективы дальнейшего роста.

источники:

– Не могу дождаться, чтобы научиться – программа цифрового образования War Child для детей, пострадавших от конфликта.

– Марк Джорданс, профессор глобального психического здоровья детей и подростков и директор по исследованиям и разработкам детей войны.

– Жасмин Тернер, руководитель исследования «Не могу дождаться, чтобы научиться»