Wahoo выпускает новый смарт-тренажер и умный велосипед для тренировок в помещении

Wahoo недавно выпустила два новых продукта для тренировок в помещении: первоклассный смарт-тренажер и более доступный смарт-велосипед. Wahoo KICKR MOVE — это умный тренажер с подвижным основанием, позволяющим ему скользить взад и вперед во время катания, обеспечивая более динамичный и захватывающий опыт. KICKR MOVE построен на той же основе, что и предыдущая модель Wahoo KICKR V6/2022, но с дополнительной функцией движения.

KICKR MOVE сохраняет основные характеристики своего предшественника, включая заявленную точность мощности +/- 1%, максимальный наклон 20% и поддержку сопротивления до 2,200 Вт. Он также имеет двойную поддержку ANT+/Bluetooth Smart, встроенный Wi-Fi и совместимость с осями различных размеров. Тренажер поставляется с 11-скоростной кассетой и стоит 1,599.99 долларов. Кроме того, Wahoo объявила, что KICKR MOVE совместим с KICKR CLIMB, но для этого потребуется дополнительный адаптер.

Wahoo также представила Wahoo KICKR Bike SHIFT, новый умный велосипед, который предлагает более доступный вариант для тренировок в помещении. KICKR Bike SHIFT оснащен расширенными функциями, такими как автокалибровка, имитация переключения передач и встроенная имитация подъема. Он имеет заявленную точность энергопотребления +/- 1% и оснащен двойной поддержкой ANT +/Bluetooth Smart. Цена KICKR Bike SHIFT составляет 2,999.99 долларов.

Оба продукта были протестированы различными гонщиками и получили положительные отзывы за свою производительность и универсальность. KICKR MOVE, в частности, получил высокую оценку за способность обеспечивать реалистичное ощущение от езды благодаря подвижной базе.

Выпуская эти новые продукты, Wahoo стремится предоставить велосипедистам в помещении высококачественные и захватывающие возможности тренировок в предстоящем тренировочном сезоне в помещении. Ищете ли вы умный тренажер или умный велосипед, Wahoo поможет вам.

источники:

- Страница продукта Wahoo KICKR MOVE

- Страница продукта Wahoo KICKR Bike SHIFT