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Представляем новый доступный KICKR BIKE SHIFT от Wahoo

ByРоберт Эндрю

сентябрь 12, 2023
Представляем новый доступный KICKR BIKE SHIFT от Wahoo

Wahoo представила более доступную версию своего высококачественного велосипеда KICKR BIKE под названием KICKR BIKE SHIFT. Эта новая модель стоит 2,999 долларов и предлагает значительное снижение цены по сравнению с 4,499 долларами за полную версию KICKR BIKE. Несмотря на снижение цены, KICKR BIKE SHIFT по-прежнему сохраняет высококачественные функции и устраняет общие проблемы, обнаруженные в предыдущих моделях.

Одним из заметных отличий между KICKR BIKE SHIFT и оригинальным KICKR BIKE является отсутствие встроенной имитации наклона вверх и вниз, подобной CLIMB. Кроме того, KICKR BIKE SHIFT имеет более традиционную систему трансмиссии Smart Trainer и более тонкие компоненты рамы, которые повышают совместимость райдеров и устраняют предыдущие жалобы на натирание бедер.

Что касается дизайна, KICKR BIKE SHIFT демонстрирует ручки нового типа и зажим подседельного штыря, который можно затянуть с помощью шестигранного ключа, обеспечивая надежную фиксацию. Беспорядочная проводка, характерная для предыдущих моделей, была заменена более оптимизированной системой с распределительной коробкой Di2/AXS, которая обеспечивает лучшее управление кабелями и беспроводную связь.

Оценивая электронные компоненты KICKR BIKE SHIFT, стоит отметить отсутствие симуляции градиента KICKR CLIMB, что приводит к более тихому и механическому упрощению работы. Система трансмиссии/маховика в KICKR BIKE SHIFT отличается от электромагнитной трансмиссии с электроприводом, которая использовалась в предыдущих моделях. Новая система работает аналогично кроссовкам Wahoo KICKR и обеспечивает бесшумную езду.

Хотя KICKR BIKE SHIFT может не иметь некоторых расширенных функций оригинального KICKR BIKE, он призван предоставить доступный вариант для велосипедистов, которые отдают предпочтение тихим и надежным тренировкам в помещении. Благодаря улучшенной совместимости с велосипедистами и обтекаемому дизайну KICKR BIKE SHIFT предлагает привлекательную альтернативу на рынке интеллектуальных велосипедов среднего класса.

источники:
– Wahoo представляет новый KICKR BIKE SHIFT: более доступную версию своего высококачественного KICKR BIKE (DC Rainmaker)

By Роберт Эндрю

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