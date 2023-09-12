Представляем новый доступный KICKR BIKE SHIFT от Wahoo

Wahoo представила более доступную версию своего высококачественного велосипеда KICKR BIKE под названием KICKR BIKE SHIFT. Эта новая модель стоит 2,999 долларов и предлагает значительное снижение цены по сравнению с 4,499 долларами за полную версию KICKR BIKE. Несмотря на снижение цены, KICKR BIKE SHIFT по-прежнему сохраняет высококачественные функции и устраняет общие проблемы, обнаруженные в предыдущих моделях.

Одним из заметных отличий между KICKR BIKE SHIFT и оригинальным KICKR BIKE является отсутствие встроенной имитации наклона вверх и вниз, подобной CLIMB. Кроме того, KICKR BIKE SHIFT имеет более традиционную систему трансмиссии Smart Trainer и более тонкие компоненты рамы, которые повышают совместимость райдеров и устраняют предыдущие жалобы на натирание бедер.

Что касается дизайна, KICKR BIKE SHIFT демонстрирует ручки нового типа и зажим подседельного штыря, который можно затянуть с помощью шестигранного ключа, обеспечивая надежную фиксацию. Беспорядочная проводка, характерная для предыдущих моделей, была заменена более оптимизированной системой с распределительной коробкой Di2/AXS, которая обеспечивает лучшее управление кабелями и беспроводную связь.

Оценивая электронные компоненты KICKR BIKE SHIFT, стоит отметить отсутствие симуляции градиента KICKR CLIMB, что приводит к более тихому и механическому упрощению работы. Система трансмиссии/маховика в KICKR BIKE SHIFT отличается от электромагнитной трансмиссии с электроприводом, которая использовалась в предыдущих моделях. Новая система работает аналогично кроссовкам Wahoo KICKR и обеспечивает бесшумную езду.

Хотя KICKR BIKE SHIFT может не иметь некоторых расширенных функций оригинального KICKR BIKE, он призван предоставить доступный вариант для велосипедистов, которые отдают предпочтение тихим и надежным тренировкам в помещении. Благодаря улучшенной совместимости с велосипедистами и обтекаемому дизайну KICKR BIKE SHIFT предлагает привлекательную альтернативу на рынке интеллектуальных велосипедов среднего класса.

источники:

– Wahoo представляет новый KICKR BIKE SHIFT: более доступную версию своего высококачественного KICKR BIKE (DC Rainmaker)