«Вояджер-1» столкнулся с проблемой связи, поскольку ученые пытаются ее исправить

Ученые НАСА в настоящее время работают над устранением сбоя связи, который затронул «Вояджер-1», самый дальний от Земли искусственный объект. Зонд, расположенный на расстоянии 24 миллиардов километров (15 миллиардов миль), отправлял обратно повторяющийся и неразборчивый поток единиц и нулей. Хотя зонд все еще может получать команды с Земли, отправка сообщений в межзвездное пространство занимает около 1 часов, чтобы достичь «Вояджера-0», что значительно задерживает процесс устранения неполадок.

Из-за характера задержки связи пройдет несколько дней, прежде чем инженеры смогут определить, были ли успешными их усилия по восстановлению компьютеров зонда, которым почти полвека. Это не первый случай, когда у «Вояджера-1» возникают проблемы со связью. В 2022 году зонд начал передавать данные через неисправный бортовой компьютер, в результате чего сообщения были повреждены.

Предполагается, что нынешний сбой вызван нарушением связи между системой полетных данных «Вояджера-1» (FDS) и блоком модуляции телеметрии (TMU), который является одной из подсистем зонда. Следовательно, на Землю не поступает никаких научных данных, касающихся межзвездного пространства, а также искажаются важнейшие инженерные данные о работоспособности и состоянии зонда. Инженеры попытались решить проблему путем перезапуска FDS, но безуспешно.

Пока ученые НАСА борются с этой проблемой связи, они начали копаться в устаревших документах десятилетней давности, пытаясь лучше понять технологию зонда. Компьютеры «Вояджера-1» с их производительностью обработки всего 8,000 инструкций в секунду бледнеют по сравнению с возможностями современных смартфонов, которые могут обрабатывать более 100 миллиардов инструкций в секунду.

Первоначально предназначенный для миссий по исследованию Юпитера и Сатурна, «Вояджер-1» и его аналог «Вояджер-2» превзошли все ожидания, продолжив исследования в межзвездном пространстве. Однако их путешествие не без ограничений. Зонды полагаются на генераторы энергии, которые в конечном итоге иссякнут, и они замолчат, когда они отправятся за пределы облака Оорта и глубже в пояс Койпера.

Некоторые люди предложили отправить последнее сообщение на «Вояджер-1», прежде чем его системы связи окончательно выйдут из строя. Эти «последние слова» будут храниться в бортовых компьютерах и сохраняться в течение тысяч лет. Недавний сбой служит горьким напоминанием о том, что время попрощаться с этой культовой миссией истекает.