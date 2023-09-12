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vivo дразнит запуск T2 Pro 5G в Индии: чего ожидать

ByМамфо Брешиа

сентябрь 12, 2023
vivo дразнит запуск T2 Pro 5G в Индии: чего ожидать

Vivo готовится выпустить в Индии свой последний телефон серии T — vivo T2 Pro 5G. Компания начала дразнить устройство, продемонстрировав изогнутый экран и потрясающий золотистый цвет. Это произошло после успешных запусков T2x 5G и T2 5G в начале этого года.

Судя по спецификациям T2 5G и недавно выпущенного iQOO Z7 Pro 5G, ожидается, что T2 Pro 5G будет иметь аналогичные функции. К ним относится большой 6.78-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой 120 Гц на базе процессора MediaTek Dimensity 7200 SoC. Телефон, скорее всего, будет оснащен 8 ГБ оперативной памяти, что обеспечит плавную многозадачность и производительность приложений.

Что касается возможностей камеры, ожидается, что vivo T2 Pro 5G будет оснащен задней камерой на 64 МП и дополнительной камерой на 2 МП. Он также будет оснащен фронтальной камерой высокого разрешения на 16 Мп, идеально подходящей для съемки потрясающих селфи. Чтобы устройство работало весь день, оно будет оснащено аккумулятором емкостью 4600 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт, что обеспечивает минимальное время простоя для пользователей.

Ожидается, что более подробная информация о vivo T2 Pro 5G будет раскрыта в ближайшие дни, поскольку запуск телефона запланирован на конец этого месяца. Устройство будет доступно для покупки на Flipkart, а также на официальном сайте vivo. Кроме того, офлайн-магазины, скорее всего, снабдят телефон покупателями, которые предпочитают покупать в магазине.

Ожидается, что vivo T2 Pro 5G с его многообещающими функциями и элегантным дизайном станет долгожданным телефоном в Индии. Любителям мобильных устройств и технически подкованным потребителям следует следить за его официальным запуском и последующей доступностью.

источники:
– Шриватсан Шридхар, энтузиаст мобильных технологий [без URL]

By Мамфо Брешиа

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