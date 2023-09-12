GIThrive от Vivante Health получил признание за технологии искусственного интеллекта и оздоровительный отдых, субсидируемый работодателем

Компания Vivante Health была выбрана четвертьфиналистом в двух категориях на церемонии вручения наград Digital Health Awards 2023, проводимой Фондом Digital Health Hub. Виртуальная платформа GIThrive компании использует искусственный интеллект (ИИ) и признана как в категориях «Лучшее использование ИИ в медицинских технологиях», так и в категориях «Субсидируемое работодателем здоровье».

GIThrive — это цифровое решение для здоровья пищеварительной системы, которое предлагает поддержку людям, страдающим расстройствами пищеварения. Платформа сочетает в себе технологии на основе искусственного интеллекта, круглосуточную помощь зарегистрированных диетологов и тренеров по здоровью, а также доступ к сети терапевтов и гастроэнтерологов для диагностики и лечения. Результаты впечатляют: более 90% пользователей сообщают об улучшении симптомов пищеварения и улучшении качества жизни. Кроме того, организации, которые предлагают GIThrive в качестве льгот для сотрудников, получают сокращение медицинских расходов, связанных с пищеварением, на 15% и более.

В категории «Лучшее использование искусственного интеллекта в медицинских технологиях» компания GIThrive от Vivante Health выделяется своими персонализированными планами медицинского обслуживания, основанными на искусственном интеллекте и машинном обучении. Эти планы предназначены для облегчения симптомов пищеварения и снижения затрат на здравоохранение. Рекомендации могут включать корректировку диеты и образа жизни, онлайн-образовательные ресурсы, когнитивно-поведенческую терапию, консультации с медицинскими тренерами и клинические вмешательства, такие как лабораторные анализы и телемедицинские встречи.

Включение в категорию «Лучший оздоровительный центр, субсидируемый работодателем» является отражением партнерства Vivante с работодателями по включению здоровья пищеварительной системы в их планы льгот. Внедрив GIThrive, организации стали свидетелями сокращения затрат на здравоохранение, связанных с проблемами пищеварения. Сотрудники продемонстрировали улучшение соблюдения режима лечения и изменение поведения, что привело к меньшему количеству посещений отделений неотложной помощи и госпитализаций. Фактически, желудочно-кишечные проблемы входят в пятерку крупнейших расходов на здравоохранение для многих компаний.

Генеральный директор Vivante Health Билл Снайдер подчеркивает важность индивидуальных планов лечения и постоянной поддержки, предлагаемой платформой GIThrive. Благодаря GIThrive люди получают доступ к множеству ресурсов по здоровью пищеварительной системы в одном месте, что позволяет обеспечить немедленную помощь и непрерывность лечения. Снайдер выражает благодарность за признание в обеих категориях, подчеркивая положительное влияние, которое Vivante Health оказывает на своих участников, и доказанные результаты, которых они достигают.

Финалисты премии Digital Health Awards будут объявлены 22 сентября, а победители будут объявлены на Гранд-финале HLTH 2023 в Лас-Вегасе 9 октября.

О Vivante Health: Vivante Health — это компания в сфере цифрового здравоохранения, призванная произвести революцию в лечении хронических заболеваний, начиная с кишечника. Их виртуальная забота о желудочно-кишечном тракте сочетает в себе технологии, основанные на данных, и слаженную команду врачей, диетологов и тренеров по здоровью для оказания персонализированной и своевременной помощи. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт компании Vivante Health или свяжитесь с нами по адресу [электронная почта защищена].

Источник: Виванте Здоровье.