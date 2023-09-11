Совет Virginia Spirits запускает программу цифрового паспорта

Совет по спиртным напиткам штата Вирджиния недавно представил новую программу цифровых паспортов, которая позволяет пользователям посещать более 30 винокуренных заводов по всему штату. Программа, известная как Virginia Spirits Passport, доступна лицам в возрасте от 21 года и старше и предлагает доступ к эксклюзивным предложениям и скидкам.

Подписавшись на программу бесплатного паспорта, участники могут накапливать баллы, регистрируясь на различных винокурнях. Эти баллы можно обменять на замечательные призы, в том числе билеты на выставку Virginia Spirits Expo и участие в лотереях, посвященных отдыху и уникальным впечатлениям.

Программа получения паспортов продлится до 31 августа 2024 года, что предоставит участникам достаточно времени, чтобы посетить различные винокуренные заводы Вирджинии и насладиться ими. Сентябрь также был объявлен Месяцем спиртных напитков в Вирджинии, что делает его идеальным временем для начала изучения разнообразной и яркой сцены спиртных напитков в штате.

Ожидается, что помимо существующих винокуренных заводов к программе присоединятся и другие, что предложит участникам еще больше возможностей разблокировать специальные предложения и открыть для себя новые спиртные напитки. Некоторые из винокуренных заводов, в настоящее время участвующих в программе, включают Deep Creek Distilling, Ironclad Distillery Co., Beach Vodka, Waterman Spirits, Distillery Chesapeake Bay, Tarnished Truth Distilling Co., 8 Shires Coloniale Distillery и Copper Fox Distillery.

Чтобы начать работу с паспортом Virginia Spirits Passport, пользователи могут посетить официальный сайт Virginiaspirits.org/passport. Здесь они могут подписаться на программу и начать свое путешествие по миру духов Вирджинии.

источники:

– Rekaya Gibson, 757-295-8809, [email protected]

– Deep Creek Distilling, 801 Butler St., Suite 12, Чесапик

– Ironclad Distillery Co., 124 23rd St., Ньюпорт-Ньюс

– Virginia Spirits Expo, Центр Макартуров (Открытая площадь), авеню Монтичелло, 300, Норфолк

– Beach Vodka, бульвар Океана, 1375, Вирджиния-Бич.

– Waterman Spirits, 712-A Atlantic Ave., Вирджиния-Бич.

– Винокурня Chesapeake Bay, бульвар Вирджиния-Бич, 437, Вирджиния-Бич.

– Компания Tarnished Truth Distilling Co., 4200 Atlantic Ave., Вирджиния-Бич.

– 8 Shires Coloniale Distillery, 7218 Merrimac Trail, Вильямсбург

– Вискикурня Copper Fox, 901 Capitol Landing Road, Вильямсбург