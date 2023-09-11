Pixel Sky Animations запускает первое световое шоу дронов в Ванкувере на гала-концерте под открытым небом

Компания Pixel Sky Animations, базирующаяся в Ванкувере и занимающаяся шоу световых дронов, отпразднует свой официальный публичный запуск гала-концертом под открытым небом 15 сентября. На мероприятии, которое пройдет в Science World и False Creek, также будет представлен первый в Ванкувере свет для дронов. шоу, которое привлекло ожидаемую аудиторию в 700 человек.

Компания Pixel Sky Animations считает, что рассказывание историй необходимо для каждого великолепного выступления. Своими световыми шоу с дронами они стремятся привлечь, вдохновить и вызвать трепет у зрителей всех возрастов, используя ночное небо в качестве холста для рисования повествований. Световое шоу дронов было тщательно разработано для оптимального просмотра с определенной точки в Science World, но оно будет видно под разными углами вдоль дамбы Фолс-Крик.

Гала-концерт под открытым небом предложит кураторские коктейли от Bootleggers и иммерсивную художественную выставку художественной галереи Chali Rosso. Два этапа выступлений возглавят международные диджеи Рэй Кэш и Дезза. У участников будет возможность перенестись в новые миры благодаря технологическому искусству.

Билеты на гала-концерт под открытым небом начинаются от 45 долларов США плюс сборы, их можно приобрести онлайн. Это обещает быть незабываемым вечером развлечений, сочетающим инновационное использование дронов с музыкой, искусством и миксологией.

источники:

– Научный мир

– Пиксельная анимация неба

– Коктейль бутлегеров

– Художественная галерея Чали Россо