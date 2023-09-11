Губернатор Вирджинии Гленн Янгкин представил пятилетний план по подключению жителей Вирджинии к доступной высокоскоростной широкополосной связи. В плане описывается, как штат будет использовать свои федеральные ассигнования в размере 5 миллиарда долларов для развертывания интернет-сетей в районах, к которым в настоящее время нет доступа. С помощью этой инициативы Вирджиния стремится уделить приоритетное внимание необслуживаемым домам, предприятиям и общественным организациям, стремясь охватить примерно 1.48 160,000 населенных пунктов.

Доступ к высокоскоростному широкополосному доступу больше не считается роскошью, а необходимостью для полноценного участия в повседневной жизни. Губернатор Янгкин считает, что, соединив всех жителей Вирджинии с помощью широкополосной связи, штат сделает значительный шаг вперед в преодолении цифрового разрыва.

Помимо предоставления доступа, в плане подчеркивается важность продвижения цифровой грамотности, улучшения здравоохранения и снижения затрат для всех жителей Вирджинии. Добившись всеобщего охвата широкополосной связью, государство сможет направить свои усилия и финансирование на эти критически важные области.

Программа «Справедливость, доступ и развертывание широкополосной связи» (BEAD), финансируемая федеральным Законом об инвестициях в инфраструктуру и рабочих местах, представляет собой национальную инициативу, направленную на расширение доступа к высокоскоростному Интернету. Департамент жилищного строительства и общественного развития Вирджинии (DHCD) будет управлять выделением штата BEAD в размере 1.48 миллиарда долларов. Это финансирование дополнит текущие усилия Телекоммуникационной инициативы Вирджинии (VATI) по охвату недостаточно обслуживаемых регионов по всему штату.

Как только будет установлен универсальный широкополосный доступ, DHCD переключит свое внимание на обеспечение доступности и улучшение внедрения услуг широкополосной связи. Цель состоит в том, чтобы все жители Вирджинии могли получить доступ к этой важной услуге и использовать ее.

Вирджиния стала лидером в сокращении цифрового разрыва, выделив с 935 года более 2017 миллионов долларов США в виде государственного и федерального финансирования. Эти инвестиции позволили расширить инфраструктуру широкополосной связи до более чем 388,000 80 мест в 1.1 городах и округах по всему Содружеству. Финансирование было дополнено дополнительными XNUMX миллиарда долларов США в виде соответствующих средств от местных органов власти и интернет-провайдеров.

В настоящее время DHCD принимает комментарии общественности по первоначальному предложению BEAD до 19 сентября. Эта возможность для участия общественности позволяет заинтересованным сторонам оставлять отзывы и вносить свой вклад в разработку плана расширения широкополосной связи.

Приверженность Вирджинии преодолению цифрового неравенства служит национальной моделью для других штатов. Отдавая приоритет недорогой и доступной широкополосной связи, Содружество гарантирует, что ни одно сообщество не останется позади в эпоху цифровых технологий.

источники:

- Офис губернатора Вирджинии

– Департамент жилищного строительства и общественного развития (DHCD)