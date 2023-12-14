Новое понимание функций иммунной системы человека и потенциальных целей лечения

Ученые из Института Гладстона добились значительных успехов в понимании того, как работает иммунная система, используя передовую технологию CRISPR, называемую редактированием оснований, для исследования Т-клеток человека на молекулярном уровне («Мутагенез с редактированием оснований картирует аллели для настройки функций Т-клеток человека»). Их новаторское исследование, опубликованное в журнале Nature, может произвести революцию в иммунотерапии и выявить новые лекарственные средства для лечения различных состояний, включая рак и аутоиммунные заболевания.

Благодаря тщательному анализу более 100,000 400 участков почти XNUMX генов, обнаруженных в функционирующих Т-клетках человека, исследователи обнаружили специфические нуклеотиды, строительные блоки ДНК, которые влияют на иммунные реакции. Идентификация этих генетических единиц дает важную информацию о точном расположении белков, которые регулируют иммунную функцию. Эти знания предлагают четкую дорожную карту для разработки будущих иммуномодулирующих препаратов.

Доктор Алекс Марсон, старший исследователь, возглавляющий исследование, подчеркивает важность полученных результатов. Он отмечает, что их исследования позволили получить «поразительно точные и информативные карты» последовательностей ДНК и участков белков, связанных с иммунными реакциями человека. Эти карты не только проливают свет на мутации, наблюдаемые у пациентов с иммунными нарушениями, но также предоставляют ценный ресурс для разработки более эффективной иммунотерапии рака, аутоиммунитета и инфекций.

Т-клетки, центральные игроки в иммунном ответе и регуляции, вызвали интерес ученых как потенциальные мишени для лечения сложных заболеваний. Используя возможности редактирования баз, новую технологию, основанную на CRISPR, исследователи достигли беспрецедентной точности в внесении целевых изменений в участки ДНК внутри отдельных генов, что привело к более детальному пониманию поведения Т-клеток.

Клиническая значимость исследования заслуживает внимания, поскольку оно проводилось с использованием первичных Т-клеток доноров крови человека. Доктор Ральф Шмидт, соавтор статьи, подчеркивает, что исследование сосредоточено на генетической основе функций иммунных клеток. Способность опрашивать Т-клетки на уровне нуклеотидов обеспечивает важные основы для разработки лекарств, диагностики и других научных исследований.

Для обработки огромного количества данных, полученных из более чем 100,000 XNUMX сайтов Т-клеток, жизненно важную роль сыграла вычислительная геномика. Доктор Карл Уорд, научный сотрудник, участвовавший в исследовании, применил компьютерный анализ для выяснения важнейших показателей клеточной функции. Это комплексное функциональное картирование может служить бесценным ресурсом для иммунологов и разработчиков лекарств.

Доктор Уорд ожидает, что это исследование Nature ознаменует начало новой эры открытий иммунных клеток, заявляя, что наши инструменты решения болезней будут продолжать развиваться. Он предполагает использовать эти подробные карты для разработки методов лечения, которые точно настраивают функцию Т-клеток для улучшения лечения рака или лечения аутоиммунных заболеваний. Благодаря дальнейшей интеграции существующих наборов данных и инструментов искусственного интеллекта возможности для инновационных исследований и терапевтических вмешательств безграничны.