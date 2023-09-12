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Ажиотаж по поводу обновления iPhone 15 растет

ByВики Ставропулу

сентябрь 12, 2023
Ажиотаж по поводу обновления iPhone 15 растет

Согласно недавнему ежегодному исследовательскому отчету Savings.com, около 16% существующих пользователей Apple планируют перейти на iPhone 15, когда он будет выпущен. Это более высокий процент, чем у предыдущих моделей iPhone: 14% планируют перейти на iPhone 14, а 10% — на iPhone 13. Несмотря на ожидаемо высокие цены, обновление iPhone 15 вызывает больший ажиотаж, чем в предыдущие годы.

Одним из факторов, способствующих этому ажиотажу, является количество пользователей, желающих обновить старые модели, такие как iPhone 11 и iPhone X. Это говорит о том, что Apple может сохранить свою долю рынка в индустрии смартфонов. Однако отчет также показывает, что цена является существенным сдерживающим фактором для потенциальных покупателей. Более половины нынешних владельцев iPhone (53%) не планируют обновляться, в основном из соображений стоимости.

Apple дала понять, что не поощряет ежегодные обновления устройств и поддерживает свои устройства в течение более длительного периода по сравнению с конкурентами. Хотя тенденция ежегодных обновлений может уменьшаться, все еще есть 10% людей, которые стремятся к ежегодному обновлению.

В отчете указаны наиболее популярные предположения, связанные с новыми устройствами iPhone, включая улучшения качества камеры, времени автономной работы и оперативной памяти. В частности, очень желательны усовершенствования батареи: 43% пользователей, которые изначально не планировали обновление, заявили, что пересмотрели бы свое решение, если бы iPhone 15 включал эту функцию.

По данным Savings.com, те, кто владел своими нынешними iPhone в течение трех лет, скорее всего, купят iPhone 15, в то время как 10% пользователей iPhone младше года все еще планируют обновить его.

В заключение отметим, что ажиотаж по поводу обновления iPhone 15 растет: процент пользователей, планирующих обновление, растет по сравнению с предыдущими моделями. Хотя цена остается сдерживающим фактором для многих, улучшенные характеристики новых устройств, особенно в области камеры и аккумулятора, вызывают интерес среди потенциальных покупателей.

источники:
– Годовой исследовательский отчет Savings.com

By Вики Ставропулу

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