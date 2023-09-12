Акции США падают, поскольку инвесторы проявляют осторожность в преддверии событий Apple и данных по инфляции

Американские акции должны были упасть во вторник утром, так как инвесторы проявили осторожность в преддверии ключевого события в сфере продуктов Apple и ключевых данных по инфляции позднее на этой неделе. Индекс Dow упал на 0.1% в ходе предрыночных торгов, а индексы S&P 500 и Nasdaq упали на 0.2%.

Инвесторы внимательно следят за индексом потребительских цен в США, который должен быть опубликован в среду. Ожидается, что в августе цены повысятся на 0.5% после роста на 0.2% в июле. Однако базовая инфляция, по прогнозам, останется стабильной на уровне 0.2% в месячном исчислении.

Экономический консультативный комитет Ассоциации американских банкиров заявил, что цикл повышения ставок Федеральной резервной системы завершился. Они прогнозируют, что рост ВВП снизится до 1.2% в следующем году с 2% в 2023 году. Изменение ожиданий по процентным ставкам в последние недели вызвало неопределенность на рынках, но слухи о предстоящей паузе в повышении ставок помогли поднять настроения.

В технологическом секторе с нетерпением ждут мероприятия Apple Wonderlust, которое состоится во вторник. Мероприятие может включать в себя презентацию новых iPhone 15 и Apple Watch Series 9, а также обновления iPad и гарнитуры VisionPro. Фьючерсы на Tesla снижаются после 10%-ного скачка в понедельник, вызванного повышением рейтинга Morgan Stanley. В банке полагают, что специальный суперкомпьютерный продукт Tesla Dojo может повысить ценность компании.

Инвесторы также следят за предстоящим IPO ARM на Нью-Йоркской фондовой бирже. Сообщается, что IPO британской группы производителей чипов превысило объем предложения в 10 раз.

Среди других новостей: акции WestRock растут на предрыночных торгах после объявления о слиянии с конкурентом по производству бумаги и упаковки Smurfit Kappa. В результате слияния будет создан бизнес с совокупным доходом в $34 млрд и долей рынка в 20% в Европе и Северной Америке.

источники:

– «Американские акции будут падать, поскольку инвесторы обдумывают события Apple и данные по инфляции» – Markets Insider

– Экономический консультативный комитет Ассоциации американских банкиров.

– Джошуа Махони, Scope Markets

- Морган Стэнли

– Новостные статьи о мероприятии Apple Wonderlust и IPO ARM.