Задержка запуска революционной ракеты «Вулкан Кентавр»

По данным United Launch Alliance (ULA), компании, ответственной за ее разработку, долгожданный запуск инновационной ракеты Vulcan Centaur был перенесен с первоначальной даты в канун Рождества на 8 января.

Хотя задержка вызвана техническими проблемами, возникшими в последнюю минуту, генеральный директор ULA Тори Бруно уверяет общественность, что недавняя генеральная репетиция на стартовой площадке прошла успешно.

Разработанный для замены ракет ULA Atlas V и Delta IV, Vulcan Centaur представляет собой значительный прорыв в космических технологиях. С грузоподъемностью до 27.2 метрических тонн на низкой орбите он сопоставим с возможностями Falcon 9 компании SpaceX.

Одной из примечательных особенностей этой миссии является включение частного лунного корабля, разработанного Astrobotic, который потенциально может стать первым космическим кораблем, финансируемым из частных источников, который приземлится на Луне. Кроме того, это может стать первой американской роботизированной посадкой на поверхность Луны после завершения программы «Аполлон» в 1972 году.

«Значение этой миссии невозможно переоценить», — отмечает Бруно. «Это не только важный шаг на пути к повторному посещению Луны, но и закладывает основу для будущего пилотируемого освоения космоса».

В честь культового сериала «Звездный путь» «Вулкан Кентавр» доставит кремированные останки нескольких людей, связанных с сериалом, в том числе создателя Джина Родденберри и актрисы Нишель Николс, сыгравшей персонажа Ухуру. Сам Бруно планирует отправить в космос образец собственной ДНК.

Запуск состоится на космодроме Космических сил США на мысе Канаверал, штат Флорида. Хотя «обычные» проблемы в наземной системе привели к отсрочке запуска, ULA по-прежнему уверена в конструкции и характеристиках ракеты.

Поскольку энтузиасты космоса с нетерпением ждут этой исторической миссии, задержка служит напоминанием о сложной природе космических технологий и тщательном внимании к деталям, необходимом для ее успеха.