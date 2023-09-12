Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США призывает федеральные агентства исправить известные недостатки Apple

Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA) выпустило предупреждение федеральным агентствам, призывая их обновить свои устройства iOS, iPadOS и macOS в течение месяца. Это сделано в ответ на обнаружение двух уязвимостей нулевого дня в продуктах Apple, которые потенциально могут быть использованы для атак шпионских программ.

Первая уязвимость, известная как CVE-2023-41064, представляет собой уязвимость переполнения буфера в ImageIO. Это происходит при обработке специально созданного изображения и может привести к выполнению кода. Вторая уязвимость, CVE-2023-41061, связана с проблемой проверки в Apple Wallet. Вредоносное вложение может привести к выполнению кода.

Некоммерческая организация Citizen Lab недавно обнаружила эти уязвимости как часть цепочки эксплойтов под названием «BlastPass». Эта цепочка использовалась для доставки шпионского ПО Pegasus сотруднику вашингтонской организации гражданского общества. Citizen Lab обнаружила, что эксплойт использовал вложения PassKit, содержащие вредоносные изображения, отправленные через iMessage.

Хотя неясно, кто санкционировал эти атаки, есть опасения, что они также могут быть использованы против правительственных чиновников США, если их осуществит враждебная страна. В прошлом сообщалось о подобных атаках с использованием шпионских программ: в 2021 году девять сотрудников Госдепартамента США были удаленно взломаны своими iPhone.

Apple решила подать в суд на израильскую фирму NSO Group, которая, как полагают, несет ответственность за разработку и продажу шпионского ПО Pegasus. NSO Group утверждает, что ее продукты предназначены для законных целей правоохранительных органов и сбора разведывательной информации.

Чтобы снизить риск атак шпионских программ, федеральные агентства должны до 2 октября исправить обнаруженные уязвимости с помощью официальных обновлений поставщиков. Несоблюдение этого требования может привести к прекращению использования этих продуктов Apple.

источники:

– «Агентство США по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) призывает немедленно исправить известные уязвимости Apple» – CISA

– «BlastPass: мобильная эксплуатация iMessage от Apple без щелчка мыши» – Citizen Lab