Начинается антимонопольный процесс над Google: обвиняют в сохранении монополии посредством незаконных сделок

Судебный процесс США против Google начался в Вашингтоне, округ Колумбия, где правительственные юристы утверждают, что технологический гигант сознательно нарушил антимонопольное законодательство и пытался скрыть свои действия. В ходе судебного разбирательства, которое, как ожидается, продлится десять недель, руководители Apple будут давать показания в качестве свидетелей, поскольку сделки Google с компанией являются частью широкого антимонопольного дела.

Кеннет Динтцер, заместитель директора отделения Министерства юстиции США (DOJ), подчеркнул важность этого дела, заявив, что оно касается будущего Интернета. По мнению Динтцера, Google незаконно сохраняла свою монополию с 2010 года, выплачивая значительные суммы денег таким фирмам, как Apple и AT&T. Он утверждал, что Google осознавала, что эти соглашения выходят за рамки антимонопольного законодательства и что компания незаконно удерживала монополию на протяжении более десяти лет, используя силу дефолтов и масштаба.

Более того, Министерство юстиции обвинило Google в манипулировании рекламными аукционами с целью повышения цен для онлайн-рекламодателей. Динтцер представил в суде доказательства, которые якобы продемонстрировали, как Google стремилась защитить информацию о своих платежах таким компаниям, как Apple. Он продемонстрировал разговор в чате, в котором генеральный директор Google Сундар Пичаи якобы попросил отключить историю чата.

Хотя Google утверждает, что добилась значительной доли рынка благодаря предпочтениям и заслугам пользователей, судебное разбирательство в первую очередь будет сосредоточено на том, нарушило ли управление поиском и поисковой рекламой компании антимонопольное законодательство. В случае признания виновным судья Амит Мехта может принять решение о разделении Google.

Apple надеялась, что ее освободят от суда и отменят повестки в суд своих руководителей, поскольку компания уже предоставила обширные показания и значительное количество документов. Однако судья Мехта отклонил эту просьбу, и руководители Apple Эдди Кью, Джон Джаннандреа и Адриан Перика в конечном итоге выступят в качестве свидетелей на более позднем этапе судебного разбирательства.

источники:

- Министерство юстиции

- Судебное разбирательство