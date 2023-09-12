Использование ученичества для ликвидации разрыва в цифровых навыках

Сбор за ученичество был введен правительством Великобритании в 2017 году как способ для крупных работодателей инвестировать в обучение ученичеству. Работодатели, чей фонд заработной платы превышает 3 миллиона фунтов стерлингов в год, обязаны платить 0.5% от общего годового фонда заработной платы в фонд сборов. Затем они могут использовать эти средства для покрытия своих собственных расходов на обучение и оценку или передать их другому работодателю. Однако срок действия неиспользованных средств истекает.

Существует широкий спектр стандартов ученичества на разных уровнях, в том числе в цифровых профессиях. Институт ученичества и технического образования (IfATE) предоставляет профессиональные карты, чтобы помочь работодателям определить пути развития и повышения квалификации для учеников. Профессионально-ориентированные университеты, такие как Новый Бакингемширский университет (BNU), также вышли на рынок профессионального обучения, предлагая обучение в таких отраслях, как здравоохранение, полицейская деятельность, инженерное дело, бизнес и менеджмент, а также цифровые технологии.

Работодатели часто нанимают учеников на стажировку более низкого уровня и предлагают им возможность повысить квалификацию до полной квалификации. Это позволяет ученикам получить полную степень бакалавра в более короткие сроки по сравнению с традиционными четырьмя годами.

Несмотря на то, что могут возникнуть опасения по поводу показателей завершения ученичества, работодателям следует внимательно изучить послужной список поставщиков, которых они рассматривают. Например, в BNU уровень завершения обучения на степень бакалавра в области цифровых и технологических решений составляет более 90%. Этот конкретный стандарт обучения имеет шесть различных направлений, включая разработку программного обеспечения, ИТ-консультирование, кибербезопасность, работу в сети, анализ данных и бизнес-анализ.

Поставщики обучения могут предлагать различные модели доставки, такие как дневной выпуск или блочная доставка. Они также могут разработать индивидуальные модели доставки для работодателей, которые могут нанять минимальное количество учеников.

Обучение на получение степени может иметь преобразующее значение с точки зрения личного развития. Они предоставляют учащимся ценный опыт работы и возможность получить степень без накопления долгов. Обучение на получение степени доступно не только выпускникам школ; они также приносят пользу существующим сотрудникам, которые хотят повысить свою квалификацию или меняют карьеру в поисках новых возможностей. Эти стажировки также устраняют разрыв в навыках между университетским образованием и требованиями промышленности.

Чтобы эффективно использовать обучение на получение степени и сократить разрыв в цифровых навыках, работодателям необходимо создать должности учеников или предложить финансируемое за счет налогов обучение существующим сотрудникам. Им также следует учитывать уровень ученичества и конкретные стандарты ученичества, которые соответствуют их потребностям в рабочей силе.

Чтобы ориентироваться в сложном мире ученичества, работодатели могут обратиться к успешным примерам других организаций. Например, ИТ-компания Crimson, расположенная в Уэст-Мидлендсе, разработала успешную программу обучения. Они набирают выпускников школ на обучение 4-го уровня и предлагают им возможность продолжить обучение на степень ИТ-консультанта. В их бизнесе много учеников, и они твердо намерены воспитывать будущие таланты.

В заключение можно сказать, что обучение на получение степени может восполнить пробел в цифровых навыках и подготовить следующее поколение цифровых технологов. Используя сбор за ученичество и работая с проверенными поставщиками обучения, работодатели могут предоставить людям ценные возможности для развития своих навыков и получения опыта работы в области новых технологий.

источники:

– https://www.gov.uk/government/publications/apprenticeship-levy/apprenticeship-levy

– https://www.instituteforapprenticeships.org/

– https://bucks.ac.uk/apprenticeships

– https://www.crimson.co.uk/