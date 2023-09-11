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Фэнтези-ренессанс: от Baldur's Gate 3 до Coda

ByМамфо Брешиа

сентябрь 11, 2023
Фэнтези-ренессанс: от Baldur's Gate 3 до Coda

В последние годы наблюдается заметное возрождение гонзо-высокого фэнтези. Популярность Critical Role и других реальных настольных ролевых игр в жанре фэнтези, а также успех фильма Dungeons & Dragons, который действительно получил похвалу, подготовили почву для взрывного триумфа Baldur's Gate 3.

Baldur's Gate 3 отправляет игроков в захватывающее путешествие по Подземью, где они стремятся произвести впечатление на Карлаха, грозного берсерка с темным прошлым. Однако персонажи игры уже не так сексуально заряжены, как раньше, что замедляет темп для тех, кто ищет романтических встреч.

К счастью, поклонники динамики «бесполезного барда и высокого, энергичного берсерка» могут найти утешение в Coda, эпическом фэнтезийном сериале, известном своей яркой графикой и анти-думерской темой. Теперь поклонникам Coda есть что отпраздновать: на этой неделе выйдет долгожданное продолжение оригинальной серии.

Coda предлагает множество захватывающих элементов, в том числе разочаровавшегося барда, уставшего от типичных историй о героях, обстановку, напоминающую Безумного Макса с причудливыми фракциями, и героя, впрыскивающего концентрированную магию в вены своего чудовищного единорога. Писатель Саймон Спурриер и художник Матиас Бергара вместе работали над «Кодой», которая была первоначально опубликована в 2018 году. В этой истории затрагиваются грандиозные экзистенциальные вопросы о спасении мира, веря в людей, или обречении его слепой верой в героев и магию, при этом исследуя сложности взаимоотношений. .

В то время как Dungeons & Dragons предлагает прекрасно иллюстрированные книги, погружающие читателей в мир фэнтези, Coda представляет собой поистине уникальный опыт, сравнимый с ярким произведением искусства, нарисованным на борту крутого фургона. Продолжение Coda сохраняет характерный стиль сериала, продолжая при этом переплетающиеся истории Серки и Хума.

В этом самосознательном фэнтезийном ренессансе фанатам больше не нужно довольствоваться одной историей о чудовищной влюбленной женщине-берсерке. Они могут принять участие в романтических встречах с Карлахом в Baldur's Gate 3 и снова погрузиться в захватывающую историю Хума и Серки в Coda. Для тех, кто с нетерпением ждет внимания Карлаха, выпуск сиквела Coda станет тем временем компаньоном.

Источник: н/д

By Мамфо Брешиа

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