Unity вводит ежемесячную плату за установку игр, что вызвало критику со стороны разработчиков

Unity, популярный игровой движок, лежащий в основе таких известных игр, как Tunic, Cuphead и Hollow Knight, объявил о существенных изменениях в своей бизнес-модели. С 1 января следующего года Unity введет ежемесячную плату за установку новой игры, что вызовет резкую критику со стороны сообщества разработчиков.

Ранее лицензия на Unity предоставлялась разработчикам по модели без лицензионных отчислений, основанной на уровнях подписки. Бесплатная лицензия Unity Personal была доступна разработчикам с доходом или финансированием менее 100 тысяч долларов в год. Подписка Unity Plus требовалась для дохода до 200 тысяч долларов, а для большего требовалась подписка Unity Pro или выше.

С 1 января 2024 года разработчики будут платить дополнительную ежемесячную плату за выполнение Unity за каждую новую установку игры, включая переустановку и установку на несколько устройств. Эти сборы будут применяться к играм, которые заработали 200 тысяч долларов или больше за последние 12 месяцев и имеют не менее 200 тысяч установок за все время. Подписчикам Unity Pro и Unity Enterprise придется платить комиссию после превышения порога дохода в 1 миллион долларов и порога в 1 миллион установок за все время.

Плата варьируется в зависимости от уровня подписки. Пользователи Unity Personal будут платить 0.2 доллара США за новую установку, превышающую порог в 200 тысяч каждый месяц. Подписчики Unity Pro и Enterprise заплатят 0.15 и 0.125 доллара США соответственно после пересечения линии в 1 миллион.

Эти сборы также будут применяться задним числом к ​​существующим на рынке играм, которые соответствуют пороговым значениям дохода и количества установок. Высказывались опасения по поводу влияния на бесплатные раздачи игр, демоверсий, наборов, а также возможности взимания платы за установку пиратских игр. Кроме того, изменения могут усложнить логистику для работы на таких платформах, как Game Pass.

Реакция отрасли представляла собой смесь возмущения, недоверия и замешательства. Некоторые разработчики уже выразили намерение сменить игровой движок. Реакция на изменения Unity вызывает обеспокоенность по поводу затрат и логистических последствий для инди-разработчиков.

Источник: Eurogamer