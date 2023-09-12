Unity вводит новые сборы для разработчиков игр

Unity Technologies недавно объявила о существенном изменении структуры вознаграждений для разработчиков игр. Теперь компания будет отслеживать установки игр и доходы в рамках новой платы за выполнение Unity. Размер этой платы зависит от того, сколько раз пользователи загружали соответствующую игре. Unity считает, что взимание первоначальной платы за установку позволит создателям сохранять постоянную финансовую прибыль от взаимодействия с игроками, в отличие от модели распределения доходов.

Однако эта фиксированная плата может вызывать беспокойство у разработчиков игр, которые продают игры по более низкой цене. Плата за выполнение Unity будет дополнительным расходом помимо других сборов, таких как 30% скидка Steam. Новая структура комиссий затрагивает разные уровни пользователей Unity:

Unity Personal и Unity Plus: разработчики, заработавшие не менее 200,000 12 долларов США за последние 200,000 месяцев и имеющие не менее XNUMX XNUMX установок игр за всю жизнь.

Unity Pro и Unity Enterprise: разработчики, заработавшие не менее 1,000,000 12 1,000,000 долларов США за последние XNUMX месяцев и имеющие не менее XNUMX XNUMX XNUMX установок игр за всю жизнь.

Эта структура сборов вступит в силу 1 января 2024 г. Unity уточнила, что плата за установку не будет применяться задним числом. Плата за дополнительные установки будет взиматься только после достижения пороговых значений. Однако игры, которые не соответствуют пороговым значениям или не монетизируются, не будут обязаны платить сборы. Примечательно, что Unity также снимет ограничение годового дохода для личного плана Unity.

Одна из проблем, поднятых разработчиками, связана с последствиями отслеживания установок для конфиденциальности. Unity не предоставила четких подробностей о том, как именно будет работать отслеживание. Кроме того, требуют дальнейшего разъяснения такие вопросы, как подсчет игровых ключей в благотворительных наборах и отслеживание легальных платных установок при наличии пиратских версий.

Благодаря этим новым сборам разработчики могут начать рассматривать альтернативы, такие как бесплатный Godot Engine с открытым исходным кодом. Еще неизвестно, как индустрия отреагирует на изменения Unity и окажут ли они какое-либо влияние на популярность платформы.

Источники:

GamingOnLinux.com