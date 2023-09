Unity объявляет о новых сборах за установку игр с использованием Unity Engine

By

Unity, ведущая платформа для разработки игр, недавно объявила, что будет вводить новую плату за каждую игру, установленную с помощью Unity Engine. Этот сбор, известный как Unity Runtime Fee, будет применяться к играм, которые за последний год превысили определенный порог дохода и количество установок за все время.

Конкретные пороговые значения и сборы различаются в зависимости от типа подписки Unity, которую имеет разработчик. Для пользователей Unity Personal и Unity Plus порог дохода установлен в размере 200,000 200,000 долларов США в год, при этом количество установок за весь срок службы составляет 1 1. С другой стороны, учетные записи Unity Pro и Unity Enterprise имеют более высокий порог в XNUMX миллион долларов дохода в год и XNUMX миллион установок за весь срок службы.

Плата за превышение этих порогов также различна для каждого типа подписки. С разработчиков Unity Personal будет взиматься плата в размере 0.20 доллара США за каждую установку, превышающую пороговое значение, а с учетных записей Unity Enterprise — всего 0.01 доллара США за каждую установку, превышающую 2 миллиона. Разработчики на развивающихся рынках получают сниженную комиссию: для личных аккаунтов Unity плата составляет 0.02 доллара США за установку, а для корпоративных аккаунтов — 0.005 доллара США за установку.

Примечательно, что эти сборы также будут применяться к существующим играм, созданным на Unity, если они соответствуют пороговым значениям дохода и количества установок. Важно отметить, что плата за выполнение Unity не распространяется на неигровые приложения.

Unity оправдывает введение этой платы, подчеркивая, что при каждой загрузке игры также устанавливается Unity Runtime. Компания считает, что плата за установку сохраняет для создателей финансовую выгоду от взаимодействия с игроками, в отличие от модели распределения доходов.

В дополнение к этим изменениям Unity объявила о прекращении поддержки уровня подписки Unity Plus. Существующим подписчикам Plus будет предоставлена ​​возможность перейти на Unity Pro на год по цене Plus.

Unity Engine, известный своими универсальными и мощными возможностями разработки игр, может похвастаться миллиардами загрузок в месяц. Эта новая структура вознаграждений направлена ​​на поддержку непрерывного роста и развития создателей игр, сохраняя при этом целостность экосистемы Unity.

