Революция в нашем понимании: раскрытие секретов далеких звездных фабрик

В ранней Вселенной галактики представляли собой зрелище, резко отличавшееся от привычных нам спиралей, которые мы видим сегодня. Окутанные слоями пыли, тайны этих звездных фабрик до сих пор оставались загадочными. Группа ученых во главе с Технологическим университетом Чалмерса в Швеции углубилась в тайны двух галактик ранней Вселенной, используя мощные телескопы для анализа их света, и то, что они обнаружили, поистине поразительно.

Взгляд в прошлое позволил астрономам стать свидетелями рождения звезд со скоростью, невообразимой в нашей нынешней Вселенной. «Мы знали, что эти галактики являются потрясающими звездными фабриками, возможно, одними из крупнейших, которые когда-либо видела Вселенная. Чтобы выяснить, как они работают, мы измерили их свет на длинах волн около одного миллиметра, надеясь получить новые подсказки», — объясняет Чэнтао Ян, ведущий астроном из Технологического университета Чалмерса.

В новаторском исследовании, недавно опубликованном в журнале Astronomy & Astrophysicals, исследователи использовали телескопы NOEMA во Франции, чтобы уловить свет этих далеких галактик. Измерения превзошли все ожидания, обнаружив взрыв цвета, излучаемый изнутри этих древних звездных фабрик. Записанный свет продемонстрировал множество молекул, каждый цвет которых представляет собой отдельные подсказки о пространстве между звездами, температуре, давлении, плотности и взаимодействии звездного света, излучения и материи.

Серхио Мартин, астроном из ESO и Объединенной обсерватории ALMA в Чили и член исследовательской группы, объясняет: «Это удивительный взрыв цвета в оттенках, которые человеческий глаз не может увидеть. Но объединив наши наблюдения с нашими знаниями физики и химии, мы сможем понять, что означают цвета, и увидеть, какие различия существуют между разными галактиками».

Среди невероятных открытий ученые идентифицировали 13 различных молекул в световых спектрах этих галактик, некоторые из которых никогда раньше не наблюдались в таких далеких космических объектах. Эта новая информация дает решающее понимание физических и химических условий внутри этих древних звездных фабрик.

Как описывает Чентао Ян: «Интерпретация сигналов — это непростая задача. Мы видим часть электромагнитного спектра, которую трудно наблюдать в близлежащих галактиках. Но благодаря расширению Вселенной свет от таких далеких галактик, как эта, смещается в сторону более длинных волн, которые мы можем видеть с помощью радиотелескопов, наблюдающих в субмиллиметровом диапазоне».

Это замечательное исследование открывает путь к более глубокому пониманию наиболее активных галактик на ранних стадиях существования Вселенной. Разгадывая тайны, скрытые в этих далеких звездных фабриках, ученые переписывают повествование нашей космической истории.