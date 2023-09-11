Сенсорный экран iMac G3: удивительная странность

В недавнем видео Майкла М.Д.Д. сделано потрясающее открытие — сенсорный экран iMac G3 1999 года, который реагирует не только на прикосновение, но и на сенсорное давление. Что делает эту находку еще более интригующей, так это наклейка на боковой стороне iMac, указывающая на то, что это «инженерный прототип» от Elo, официального «реселлера с добавленной стоимостью» продуктов Apple.

iMac G3, выпущенный 25 лет назад, во многих отношениях стал революционным устройством. Прозрачный пластик, обтекаемая форма и смелый дизайн сделали его иконой стиля и укрепили позиции Apple в мире технологий. Это также положило начало тенденции прозрачного дизайна. Elo, компания, специализирующаяся на сенсорных экранах, превратила некоторые iMac в киоски с сенсорным экраном с одобрения Apple в качестве реселлера с добавленной стоимостью.

Технология сенсорного экрана Elo включала установку двух датчиков на стандартный ЭЛТ-дисплей, что позволяло осуществлять сенсорный ввод. Разрушая акустические волны, технология может определять координаты X/Y и даже глубину давления прикосновения. Плата контроллера, установленная на задней панели дисплея, обрабатывала эту информацию и подключалась к компьютеру через кабель с внутренней прокладкой.

Хотя Майкл MJD впечатлен этой технологией, он считает, что стандартный интерфейс MacOS 8.6 не идеален для сенсорного использования. Маленькие элементы управления на рабочем столе и цели мыши затрудняют точную навигацию. Если бы этот iMac с сенсорным экраном был выпущен коммерчески, он, вероятно, имел бы специальное программное обеспечение с более крупными сенсорными кнопками.

Концепция сторонних конверсий сенсорных экранов через реселлеров с добавленной стоимостью осталась в прошлом. Текущая программа Apple VAR больше ориентирована на услуги, связанные с программным обеспечением, и корпоративную ИТ-поддержку. Сенсорный экран iMac G3 представляет собой выдающуюся диковинку, пример того, что могло бы быть.

источник:

- Видео Майкла MJD на YouTube