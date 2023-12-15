Плотно сфокусированные лазерные лучи в воздухе могут ускорять электроны для достижения медицинских целей

Исследования, проведенные в Лаборатории передовых источников лазерного света (ALLS) Национального института научных исследований (INRS), выявили новаторский метод генерации пучков быстрых электронов с использованием мощного лазера в окружающем воздухе. Эти ускоренные электроны могут достичь энергетических уровней в диапазоне МэВ (мегаэлектронвольт), который ранее считался недостижимым.

Одним из интересных применений этого открытия является его потенциал в лучевой терапии. Высокие уровни энергии, наблюдаемые в этих быстрых электронах, могут быть использованы для более эффективного лечения заболеваний, связанных с радиацией. В частности, этот метод может иметь существенное значение для FLASH-лучевой терапии, нового подхода, который позволяет доставлять высокие дозы радиации за долю времени, которое обычно требуется. Минимизируя повреждение окружающих здоровых тканей, этот метод может предложить более целенаправленный и менее вредный вариант лечения определенных типов опухолей.

Однако необходимо соблюдать осторожность при работе с сильно сфокусированными лазерными лучами в воздухе. Исследовательская группа обнаружила, что эти электроны могут перемещаться по воздуху на значительные расстояния, потенциально подвергая людей вредному излучению. Было обнаружено, что мощность дозы радиации вблизи лазерного источника в три-четыре раза выше, чем та, которая обычно используется при обычной лучевой терапии. Последствия этой радиационной опасности подчеркивают важность внедрения более безопасных лабораторных методов и обеспечения надлежащего обращения с лазерными лучами.

Франсуа Легаре, директор Центра скорой медицинской помощи INRS, подчеркнул значимость этого открытия в области медицинской физики. Достигая уровней энергии, сравнимых с теми, которые используются при лучевой терапии рака, это исследование открывает новые возможности для лечения опухолей, которые плохо реагируют на традиционное лучевое лечение. Кроме того, многообещающее явление, известное как эффект FLASH, который включает быстрое снижение уровня кислорода в здоровых тканях, может привести к прогрессу в лечении рака, сделав эти ткани менее чувствительными к радиации.

Прорыв, сделанный исследовательской группой INRS, знаменует собой значительный прогресс в понимании потенциала пучков быстрых электронов. Дальнейшее исследование этой технологии может произвести революцию в области лучевой терапии, обеспечив более безопасный и эффективный подход к лечению рака.