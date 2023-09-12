Новое партнерство между Университетом Лимерика и Dell Technologies для продвижения исследований рака

Новое партнерство между Университетом Лимерика и Dell Technologies призвано произвести революцию в исследованиях и диагностике рака с использованием технологических решений. Сотрудничество направлено на расширение возможностей Центра цифровых исследований рака Университета Лимерика, особенно в области онкологии.

Ключевым аспектом этого партнерства является разработка Dell платформы искусственного интеллекта (ИИ), специально разработанной для Цифрового центра исследования рака. Эта платформа позволит врачам оказывать более эффективную помощь пациентам с В-клеточной лимфомой за счет сокращения времени диагностики и расширения возможностей лечения. Кроме того, это облегчит прогностические и диагностические исследования, позволяя исследователям создавать виртуальное представление или «цифрового двойника» пациентов. Это даст ценную информацию о стратегиях лечения и поможет в разработке персонализированной терапии.

Исследователи из Цифрового онкологического исследовательского центра в настоящее время сосредоточены на изучении роли коллагена в прогрессировании опухоли и ее распространении по всему организму. Определив способы блокирования коллагена, они надеются найти новые подходы к лечению опухолей до того, как они дадут метастазы.

Профессор Пол Мюррей, директор отдела цифровой патологии Центра цифровых исследований рака, выразил энтузиазм по поводу нового партнерства, подчеркнув потенциал для улучшения понимания развития рака и улучшения ухода за пациентами. Кэтрин Дойл, управляющий директор Dell Technologies Ireland, подчеркнула важность платформы на базе искусственного интеллекта для предоставления точных методов лечения и вывода клинических исследований на новую высоту.

Это партнерство представляет собой значительный шаг вперед в борьбе с раком и потенциально может оказать глубокое влияние на бесчисленное количество жизней. Он демонстрирует возможности сотрудничества между научными кругами и технологическими компаниями для стимулирования инноваций в здравоохранении.

Источники: Университет Лимерика, Dell Technologies.