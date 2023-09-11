XDefiant от Ubisoft потенциально может выйти в сентябре или октябре

Долгожданный бесплатный шутер от первого лица от Ubisoft XDefiant может выйти где-то между серединой сентября и серединой октября. Недавно игра столкнулась с неудачей, когда ей было отказано в сертификации PlayStation и Xbox.

По словам продюсера Марка Рубина, процесс сертификации XDefiant начался в июле. Однако в середине августа Ubisoft получила неутешительное известие о том, что игра не прошла сертификацию. Это означало, что игру не удастся выпустить к концу августа, как первоначально планировалось.

Сейчас Ubisoft усердно работает над устранением ошибок в игре и устранении ошибок в ее функциональности. Компания планирует повторно подать XDefiant на сертификацию менее чем через две недели. Если игра пройдет успешно, она может быть официально выпущена к середине-концу сентября.

Рубин упомянул, что игра, как ожидается, получит условный пропуск, который потребует от Ubisoft внедрения патча первого дня. Следовательно, выпуск XDefiant теперь ожидается в начале-середине октября.

Рубин объяснил, что разработка XDefiant отклонилась от стандартных правил выпуска игр. Игра демонстрировалась на нескольких этапах бета-тестирования, что позволило миллионам игроков испытать ее еще до официального запуска. Ubisoft по-прежнему стремится выпустить игру, как только она будет готова, и продолжит предоставлять обновления о ее ходе.

XDefiant, разработанная Ubisoft San Francisco, привлекла внимание своим захватывающим игровым процессом. Хотя она все еще требует тонкой настройки, основная механика была хорошо принята во время бета-тестирования.

Источники: Ubisoft, IGN.