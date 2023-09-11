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XDefiant от Ubisoft сталкивается с задержкой из-за провала сертификационного теста

ByМамфо Брешиа

сентябрь 11, 2023
XDefiant от Ubisoft сталкивается с задержкой из-за провала сертификационного теста

Долгожданный онлайн-шутер от Ubisoft XDefiant столкнулся с проблемой в процессе выпуска. В августе бесплатный шутер от первого лица на арене не прошел важный сертификационный тест, что привело к задержке его запуска. Ubisoft пока не объявила новую дату выхода игры.

Первоначально анонсированная как Tom Clancy's XDefiant в 2021 году, игра объединяет различные франшизы Ubisoft, такие как Ghost Recon, Watch Dogs и Far Cry, в онлайн-шутер с общей вселенной. Ранее в этом году у игроков была возможность опробовать бета-версию игры, которая продемонстрировала быстрый и отзывчивый бой, напоминающий классический игровой процесс Call of Duty.

Исполнительный директор игры Марк Рубин из Ubisoft открыто рассказал о неудавшемся сертификационном тесте в своем блоге. Он объяснил, что консольные игры проходят тщательное тестирование такими компаниями, как Sony и Microsoft, чтобы гарантировать, что они соответствуют стандартам платформы и не вызывают каких-либо технических проблем. Этот процесс сертификации ориентирован на функциональность и соответствие, а не на производительность или качество контента.

Рубин сообщил, что Ubisoft начала процесс сертификации в июле и получила первые результаты в августе, что указывало на то, что XDefiant не прошел. В течение последних нескольких недель команда усердно работала над решением проблем с соблюдением требований и подготовкой к следующему представлению. Рубин выразил надежду, что новая сборка пройдет сертификацию без каких-либо проблем, что потенциально приведет к выпуску в сентябре. Тем не менее, он признал возможность условного пропуска, для которого потребуется установка патча первого дня и перенос даты выпуска на октябрь.

Решение открыто обсудить неудавшийся тест отражает приверженность Ubisoft прозрачности и участию сообщества. Рубин подчеркнул, что разработка XDefiant пошла по другому пути, позволяя игрокам тестировать игру в незавершенном состоянии и предоставляя ценные отзывы.

Несмотря на неудачу, Ubisoft по-прежнему стремится предоставлять исключительный игровой опыт и планирует держать поклонников в курсе дальнейших событий. Компания стремится поддерживать прочную связь с сообществом и гарантировать, что XDefiant отражает желания и запросы своих игроков.

источники:
- сообщение в блоге Ubisoft
– Процесс сертификации Sony и Microsoft

By Мамфо Брешиа

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