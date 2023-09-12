Ubisoft раскрывает, почему дата выпуска XDefiant задерживается

Долгожданный онлайн-шутер от первого лица от Ubisoft XDefiant застрял в процессе разработки. Игра, объединяющая различные франшизы Ubisoft в шутер с общей вселенной, в августе не прошла важный сертификационный тест, что привело к задержке ее выпуска.

В своем блоге исполнительный директор по играм Ubisoft Марк Рубин объяснил, что игры должны проходить сертификацию и проверку соответствия со стороны производителей консолей, таких как Sony и Microsoft, чтобы гарантировать, что они соответствуют требованиям платформы и работают должным образом. XDefiant не справился с этим процессом, и в результате Ubisoft не может назвать точную дату выпуска игры.

Рубин сообщил, что Ubisoft начала процесс сертификации в июле и получила первые результаты в августе, выявив проблемы соответствия, которые необходимо решить. Команда разработчиков работала над исправлением этих проблем в течение последних нескольких недель и готовится представить обновленную сборку на сертификацию в конце сентября.

Если сборка пройдет сертификацию без проблем, XDefiant потенциально может быть выпущен в сентябре. Тем не менее, Рубин признал возможность условного пропуска, для которого потребуется патч первого дня, чтобы соответствовать окончательным стандартам соответствия. Это приведет к переносу даты релиза на октябрь.

Открытость Рубина в отношении проваленного сертификационного теста является частью стремления Ubisoft к открытому общению с сообществом. Разработка XDefiant включала обратную связь с игроками и реальное тестирование на этапах бета-тестирования, а не традиционные маркетинговые мероприятия. Ubisoft стремится выпустить игру «как можно скорее» и обещает предоставлять обновления, когда появится дополнительная информация.

Хотя задержки в разработке игр нередки, решение Ubisoft поделиться этой информацией демонстрирует их приверженность прозрачности и прислушиванию к отзывам игроков. XDefiant остается долгожданным, и фанаты могут рассчитывать на уникальное сочетание франшиз Ubisoft в захватывающем онлайн-шутере.

источники:

– сообщение в блоге Ubisoft Марка Рубина