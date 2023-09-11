Ubisoft откладывает выпуск XDefiant из-за сертификационных тестов

Ubisoft объявила о задержке выпуска своего предстоящего бесплатного шутера от первого лица XDefiant. Изначально игру планировалось выпустить летом, но теперь она, скорее всего, выйдет в октябре. Задержка связана с тем, что игра не прошла сертификационные тесты консоли, проведенные Microsoft и Sony.

Марк Рубин, исполнительный продюсер XDefiant, объяснил, что ошибки соответствия, обнаруженные в процессе сертификации, необходимо устранить до выпуска игры. Ошибки соответствия относятся к проблемам, связанным с системами и общим опытом, которого владельцы платформ ожидают от игр на своих платформах. К ним относятся такие функции, как отслеживание трофеев и обновление списка друзей.

Ubisoft San Francisco планирует представить обновленную версию XDefiant на сертификацию в ближайшие недели. Если игра получит условный пропуск, для обеспечения соответствия требованиям потребуется патч первого дня с окончательными исправлениями. Это перенесет дату релиза на начало или середину октября.

Первоначально анонсированная как Tom Clancy's XDefiant, в игре представлены фракции из франшиз Tom Clancy, таких как Splinter Cell, Ghost Recon и The Division. Однако в марте 2022 года Ubisoft отказалась от бренда Tom Clancy и представила дополнительные фракции из своего более широкого каталога, включая Far Cry.

XDefiant будет доступен на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S и Xbox One.

Эта задержка является неудачей для фанатов, с нетерпением ожидающих выхода XDefiant. Однако для Ubisoft важно убедиться, что игра соответствует требованиям и ожиданиям владельцев платформ. Устраняя ошибки соответствия, обнаруженные во время сертификации, компания уделяет приоритетное внимание обеспечению бесперебойной игры для игроков на всех платформах.

Источник: Хроника видеоигр.