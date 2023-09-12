Фьючерсы на акции США падают, поскольку трейдеры ждут событий Apple и экономических данных

Фьючерсы на американские акции сталкиваются с проблемами, поскольку трейдеры сохраняют осторожность в преддверии маркетингового мероприятия Apple и ключевых данных по инфляции и розничным продажам. Фьючерсы на S&P 500 упали на 0.2%, фьючерсы на Dow Jones Industrial Average упали на 0.2%, а фьючерсы на Nasdaq 100 подешевели на 0.3%. В понедельник промышленный индекс Dow Jones вырос на 0.25%, индекс S&P 500 — на 0.67%, а индекс Nasdaq Composite — на 1.14%.

Трейдеры не решаются делать значительные бычьи ставки из-за предстоящих рыночных катализаторов. Акции Apple немного выросли, так как инвесторы ожидают маркетингового мероприятия компании, на котором, как ожидается, будут представлены новые iPhone. Это событие может оказать существенное влияние на рынок. Помимо мероприятия Apple, аппетит к акциям крупных технологических компаний также будет проверен на листинге ARM на 50 миллиардов долларов в Нью-Йорке. Подписка на IPO уже превысила предложение в 10 раз, что указывает на многообещающий спрос, который может привести к пересмотру цены IPO в сторону повышения.

Еще одним фактором, влияющим на настроения рынка, являются базовые затраты по 10-летним займам в США, которые близки к самому высокому уровню с 2008 года. Трейдеры внимательно следят за экономическими обновлениями, включая отчет об индексе потребительских цен в США за август и август, а также показатели розничных продаж. Эти данные повлияют на процесс принятия решений Федеральной резервной системой в ходе предстоящих политических обсуждений. Несмотря на проблемы, Федеральная резервная система по-прежнему стремится стабилизировать экономику, хотя достижение желаемого целевого показателя инфляции в 2% может занять время.

В целом, эта неделя раскроет направление движения фондовых рынков США в зависимости от исхода предстоящих событий и экономических данных.

Источники: Deutsche Bank, Swissquote Bank, SPI Asset Management.