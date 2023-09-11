Стример Twitch использует технологию управления разумом, чтобы играть в игры без контроллера

Краткое описание: Стример Twitch и исследователь психологии Perrikaryal вывел игры на новый уровень, используя технологию контроля над разумом, чтобы играть в видеоигры без традиционного контроллера. Perrikaryal использует устройство электроэнцефалограммы (ЭЭГ), которое записывает электрическую активность мозга, чтобы контролировать различные действия в игре. Кивая головой при движении и используя айтрекер для прицеливания, она может перемещаться по игровому миру и побеждать противников. Конечная цель Perrikaryal — создать контроллер без помощи рук, доступный каждому и обеспечивающий сопоставимые игровые возможности. Она продолжает экспериментировать с различными входными данными, включая биосигналы, такие как артериальное давление и частота сердечных сокращений, чтобы улучшить игровой процесс.

Путешествие Перрикариала началось с использования технологии контроля над разумом для победы в игре Elden Ring, продемонстрировав потенциал этого инновационного метода. Несмотря на скептиков, Perrikaryal видит энтузиазм и потенциал для дальнейших улучшений. В настоящее время у нее есть четыре рабочих сочетания клавиш, но она стремится разработать полноценный контроллер со всеми доступными кнопками и триггерами. Она осознает предстоящие проблемы, особенно связанные с навигацией по сложным меню в таких играх, как Minecraft, но по-прежнему полна решимости их преодолеть.

Сотрудничая с лабораториями и исследовательскими группами, Perrikaryal планирует интегрировать различные биосигналы и технологии ЭЭГ в виртуальную реальность и создать более захватывающий игровой процесс. Ее стремление расширить границы игр с контролем над разумом побудило ее экспериментировать с различными визуализациями и постоянно адаптировать свои методы.

Прогресс Перрикариала не только демонстрирует потенциал технологии контроля над разумом в играх, но также подчеркивает важность метода проб и ошибок при разработке новых методов. Она воспринимает проблемы и неудачи как важнейшие компоненты роста и совершенствования в сфере игр с контролем разума. Усилия Perrikaryal прокладывают путь к будущему, в котором игры станут более доступными и инклюзивными для всех.