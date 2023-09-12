Раскрыта дата выхода Total War Pharaoh и подробности

Sega недавно объявила дату запуска своей долгожданной игры Total War Pharaoh. Игра будет доступна для скачивания в цифровом формате 11 октября, а ограниченное издание на физическом носителе выйдет в Европе 23 октября.

Total War Pharaoh, разработанная студией Total War: Troy компании Creative Assembly, переносит игроков в последние дни бронзового века. В центре внимания игры — жестокие сражения между египтянами, хеттами и загадочными народами моря.

Total War Pharaoh, описываемая как более продуманное и сдержанное дополнение к серии Total War, дает прямое представление об истории Древнего Египта. Хотя там, где отсутствуют исторические данные, допускаются некоторые творческие вольности, игра обещает удовлетворить жажду игроков к исторической точности.

Игроки, оформившие предварительный заказ на игру, получат дополнительное преимущество в виде выходных раннего доступа с пятницы, 29 сентября, по понедельник, 2 октября. Кроме того, предварительные заказы включают дополнительные косметические наборы и другие бонусы.

Для тех, кто любит ощутимые дополнения, физическое издание Total War Pharaoh будет включать в себя физическую карту, что добавит ощущение погружения в игровой процесс.

В целом, Total War Pharaoh обещает стать захватывающим дополнением к франшизе Total War. Благодаря фокусу на древнем мире и увлекательному историческому игровому процессу игра наверняка очарует как энтузиастов стратегии, так и любителей истории.

источники:

– Sega объявляет дату выхода Total War Pharaoh

– Total War: Pharaoh представляет собой прямой обзор истории Древнего Египта.