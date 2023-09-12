Total War: Pharaoh предлагает новую захватывающую механику в знакомой формуле

Популярная игровая серия Total War выпустила свою последнюю часть — Total War: Pharaoh. Несмотря на некоторую усталость от Total War из-за многочисленных итераций игры за последние 20 лет, Total War: Pharaoh сумела разжечь азарт. Игра, разработанная студией Creative Assembly Sophia, предлагает классический опыт игры с мечами и сандалиями с новым интересным поворотом.

Одна из выдающихся особенностей Total War: Pharaoh — обширная механика кампании. В игре представлен новый уровень сложности с появлением аванпостов. Эти аванпосты действуют как дополнительные ячейки для строительства, предоставляя игрокам больше стратегических возможностей при развитии своих регионов. Этот дополнительный уровень детализации отражает доиндустриальный мир, где деревни окружали города, а города были сосредоточены вокруг городов. Включение аванпостов также позволяет специализировать регионы, улучшая настройку игрового процесса.

Помимо Нила, Total War: Pharaoh расширяет свою игровую территорию, включив в нее исторический регион Напата, Левант и южно-центральную часть Анатолии. Однако такие районы, как северное и западное побережья современной Турции, остаются недоступными, но играют решающую роль в игре как места, откуда «народы моря» начинают свои атаки.

Основная цель игры — стать либо фараоном Египта, либо великим царем хеттов. Правители должны накапливать легитимность — ресурс, генерируемый посредством контроля над основными землями, строительства определенных зданий и принятия королевских указов. Как только будет достигнута достаточная легитимность, правители смогут бросить вызов нынешнему лидеру в гражданской войне, потенциально столкнувшись с другими конкурентами. Стать правителем — это только начало, поскольку игрокам предстоит продолжать накапливать королевскую власть и создавать свое Древнее Наследие, подражая великим правителям прошлого.

Total War: Pharaoh представляет увлекательную систему Королевского двора, предлагающую множество должностей с уникальными полномочиями. Игроки могут взаимодействовать с этими членами суда, заискивая перед ними или строя заговор против них. Построение отношений с членами может предоставить доступ к специальным подразделениям или даже привести к шантажу и угрозам получить власть. Сложная динамика корта добавляет игре глубины и интриги.

Total War: Pharaoh обновляет серию Total War благодаря своей уникальной механике и обновленному подходу. Независимо от того, являетесь ли вы давним поклонником этой серии или новичком, эта игра обещает захватывающий и захватывающий опыт.

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– Изображения первого взгляда Total War: Pharaoh.