Мозговые имплантаты переводят мысли в речь, благодаря исследователям из Стэнфорда

Исследователи из Стэнфордского университета успешно использовали мозговые имплантаты для перевода мыслей в речь с помощью современного программного обеспечения. Исследование включало использование датчиков размером с детский аспирин, имплантированных в мозг, для обнаружения сигналов из областей, связанных с речью, и преобразования их в текст, отображаемый на экране компьютера. Эта революционная технология дает надежду тем, кто страдает от такого заболевания, как боковой амиотрофический склероз (БАС), которое ухудшает их способность говорить.

Пэт Беннетт, 68-летней пациентке с БАС, установили два датчика на поверхности мозга. Эти датчики, являющиеся частью внутрикортикального интерфейса мозг-компьютер (BCI), передавали программному обеспечению активность мозга, связанную с попытками речи. В течение четырех месяцев программное обеспечение обучалось расшифровывать попытку речи Беннета, в результате чего скорость на экране компьютера составляла 62 слова в минуту. Это было более чем в три раза быстрее, чем предыдущие рекорды связи с помощью BCI.

Крошечные кремниевые электроды, имплантированные в кору головного мозга Беннета, были расположены в виде сеток 8 на 8, каждая из которых содержала 64 электрода. Эти электроды были подключены к компьютеру через золотые провода, и алгоритм искусственного интеллекта использовался для декодирования электронной информации из мозга. Алгоритм научился различать действия, связанные с формированием звуков речи, и выдавал «лучшее предположение» из слов, представленных попытками Беннета.

Хотя исследователи признали, что частота ошибок системы составила 9.1% при ограниченном словаре в 50 слов и 23.8% при расширенном словаре в 125,000 XNUMX слов, они посчитали это значительным шагом вперед. Беннетт выразила свое волнение по поводу потенциального влияния этой технологии на жизнь невербальных людей, представив, как она может улучшить повседневную деятельность и позволить им передавать свои мысли в режиме реального времени.

источники:

– Стэнфордская медицина: [вставить URL]

– Изображение предоставлено Стивом Фишем/Стэнфорд