CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Технологии

Умные часы TicWatch Pro 5 на Wear OS продаются за 297 долларов

ByМамфо Брешиа

сентябрь 12, 2023
Умные часы TicWatch Pro 5 на Wear OS продаются за 297 долларов

Умные часы TicWatch Pro 5 Wear OS в настоящее время продаются по цене 297 долларов по сравнению с первоначальной ценой в 350 долларов. Это второе снижение цен с момента запуска умных часов в начале этого года. TicWatch Pro 5 обеспечивает как минимум два полных дня автономной работы на одной зарядке и оснащен вращающейся заводной головкой и 48-миллиметровым OLED-дисплеем. Оснащенный чипом Snapdragon W5+ Gen 1, он включает в себя различные технологии мониторинга здоровья, такие как мониторинг сердечного ритма, отслеживание сна и мониторинг уровня кислорода в крови.

Беспроводной автомобильный адаптер Motorola MA1 для Android со скидкой до 75 долларов

Автомобильный адаптер Motorola MA1 Wireless Android Auto теперь доступен по цене 75 долларов США по сравнению с обычной ценой в 90 долларов США. Это самая низкая цена, которую мы видели с января. Адаптер MA1 позволяет модернизировать существующую развлекательную систему вашего автомобиля с помощью беспроводной поддержки Android Auto. Вместо того, чтобы физически подключать смартфон к автомобилю, вы можете подключить его по беспроводной сети для более удобного использования. Адаптер подключается к вашему автомобилю через USB-A, добавляя удобство и простоту использования в ежедневных поездках на работу.

Наушники Skullcandy Rail ANC продаются за 80 долларов

Наушники Skullcandy Rail ANC в настоящее время продаются по цене 80 долларов США, что является скидкой от их обычной цены в 100 долларов США. Эти наушники оснащены активным шумоподавлением, обеспечивая более захватывающее звучание. Благодаря времени автономной работы до 38 часов и многоточечному сопряжению Bluetooth вы можете подключаться к двум устройствам одновременно. Наушники также оснащены 12-миллиметровыми излучателями для мощного звука и встроенным трекером Tile для дополнительного удобства.

В дополнение к этим предложениям 9to5Google предлагает информацию о лучших предложениях по обмену смартфонов Android и других устройств. Если вы хотите обновить свое устройство или сдать использованные устройства на переработку за наличные, обязательно ознакомьтесь с их рекомендациями.

Источники: TicWatch, Motorola, Skullcandy.

By Мамфо Брешиа

Похожие темы

Технологии

Изучение интересных функций iOS 17 и macOS Sonoma

сентябрь 13, 2023 Вики Ставропулу
Технологии

Коды активации BGMI на 13 сентября: получите захватывающие награды для Battlegrounds Mobile India

сентябрь 13, 2023 Роберт Эндрю
Технологии

Xbox представляет новый беспроводной контроллер Astral Purple

сентябрь 13, 2023 Мамфо Брешиа

Вы пропустили

Технологии

Изучение интересных функций iOS 17 и macOS Sonoma

сентябрь 13, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Технологии

Коды активации BGMI на 13 сентября: получите захватывающие награды для Battlegrounds Mobile India

сентябрь 13, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Новости

Acer XV242F: на рынке появился новый игровой монитор с частотой 540 Гц

сентябрь 13, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Новости

iPhone 15 Pro: цена и доступность

сентябрь 13, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев