Умные часы TicWatch Pro 5 на Wear OS продаются за 297 долларов

Умные часы TicWatch Pro 5 Wear OS в настоящее время продаются по цене 297 долларов по сравнению с первоначальной ценой в 350 долларов. Это второе снижение цен с момента запуска умных часов в начале этого года. TicWatch Pro 5 обеспечивает как минимум два полных дня автономной работы на одной зарядке и оснащен вращающейся заводной головкой и 48-миллиметровым OLED-дисплеем. Оснащенный чипом Snapdragon W5+ Gen 1, он включает в себя различные технологии мониторинга здоровья, такие как мониторинг сердечного ритма, отслеживание сна и мониторинг уровня кислорода в крови.

Беспроводной автомобильный адаптер Motorola MA1 для Android со скидкой до 75 долларов

Автомобильный адаптер Motorola MA1 Wireless Android Auto теперь доступен по цене 75 долларов США по сравнению с обычной ценой в 90 долларов США. Это самая низкая цена, которую мы видели с января. Адаптер MA1 позволяет модернизировать существующую развлекательную систему вашего автомобиля с помощью беспроводной поддержки Android Auto. Вместо того, чтобы физически подключать смартфон к автомобилю, вы можете подключить его по беспроводной сети для более удобного использования. Адаптер подключается к вашему автомобилю через USB-A, добавляя удобство и простоту использования в ежедневных поездках на работу.

Наушники Skullcandy Rail ANC продаются за 80 долларов

Наушники Skullcandy Rail ANC в настоящее время продаются по цене 80 долларов США, что является скидкой от их обычной цены в 100 долларов США. Эти наушники оснащены активным шумоподавлением, обеспечивая более захватывающее звучание. Благодаря времени автономной работы до 38 часов и многоточечному сопряжению Bluetooth вы можете подключаться к двум устройствам одновременно. Наушники также оснащены 12-миллиметровыми излучателями для мощного звука и встроенным трекером Tile для дополнительного удобства.

В дополнение к этим предложениям 9to5Google предлагает информацию о лучших предложениях по обмену смартфонов Android и других устройств. Если вы хотите обновить свое устройство или сдать использованные устройства на переработку за наличные, обязательно ознакомьтесь с их рекомендациями.

Источники: TicWatch, Motorola, Skullcandy.