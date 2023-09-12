Intel представляет Thunderbolt 5: увеличение пропускной способности для более быстрой зарядки и внешние графические процессоры

Недавно Intel представила Thunderbolt 5, новый стандарт, который обеспечивает значительное увеличение пропускной способности популярного разъема. Благодаря Thunderbolt 5 пользователи могут рассчитывать на гораздо более высокую скорость зарядки подключенных ноутбуков по сравнению с его предшественником Thunderbolt 4. Кроме того, Intel видит в Thunderbolt 5 потенциал возрождения ранее упускаемого из виду продукта: внешнего графического процессора (GPU) для геймеров. и креативы.

Благодаря впечатляющей двунаправленной пропускной способности в 80 гигабит, что вдвое больше, чем у Thunderbolt 4, Thunderbolt 5 также обеспечивает потрясающую пропускную способность 120 Гбит/с для внешних дисплеев. Такое трехкратное увеличение позволяет пользователям использовать несколько дисплеев с разрешением 8K или один дисплей с исключительной частотой обновления до 540 Гц. Это усовершенствование делает Thunderbolt 5 желанным выбором для тех, кто ищет лучшие игровые мониторы на рынке.

Более высокая скорость и большая пропускная способность Thunderbolt 5 улучшают не только передачу данных, но и скорость зарядки. Устройства Thunderbolt 5 могут обеспечивать мощность до 240 Вт, что потенциально устраняет необходимость в отдельном порте питания на многих ноутбуках. Эта разработка позволяет освободить больше места для дополнительных портов на корпусе ноутбука, повышая удобство и возможности подключения.

По словам Джейсона Зиллера, руководителя отдела клиентских подключений Intel, увеличенная пропускная способность Thunderbolt 5 может спровоцировать возобновление интереса к внешним видеокартам. Раньше люди покупали корпуса, в которых размещались мощные видеокарты и блоки питания, чтобы расширить графические возможности своих компьютеров. Однако эти внешние графические процессоры так и не получили широкой популярности из-за своей дороговизны и громоздкости. Зиллер считает, что улучшенная производительность Thunderbolt 5 может вернуть внешние графические процессоры в массовое производство, поскольку удвоение пропускной способности открывает возможности для повышения производительности и расширения возможностей.

Циллер также намекнул на возможность использования внешних ускорителей ИИ в будущем, сославшись на растущий спрос на ИИ в клиентском пространстве. Хотя ожидается, что устройства с Thunderbolt 5 появятся на рынке не раньше 2024 года, потребители могут ожидать заметного увеличения скорости и потенциального возрождения внешних графических процессоров.

В заключение отметим, что Thunderbolt 5 от Intel предлагает значительно улучшенную пропускную способность, что позволяет ускорить зарядку и потенциально возродить внешние графические процессоры. Благодаря способности питать дисплеи с высоким разрешением и обеспечивать повышенную мощность Thunderbolt 5 призван улучшить взаимодействие с пользователем для геймеров, творческих людей и всех, кто ищет более быструю передачу данных. Однако нам придется подождать до 2024 года, чтобы увидеть весь потенциал Thunderbolt 5 и его влияние на рынок.

источники:

- ПК-геймер

- Рейзер

– Калцифра