Новый взгляд на сверхпроводники при высоких критических температурах

Недавнее новаторское исследование выявило важные открытия о сверхпроводниках с высокой критической температурой, пролило свет на их уникальное состояние «странного металла» и открыло квантовую критическую точку. Исследования, проводимые благодаря совместным усилиям и обширным экспериментам, знаменуют собой значительный прогресс в области сверхпроводимости и обещают развитие передовых технологий.

Исследование, опубликованное в престижном научном журнале Nature Communications, было проведено исследователями из Миланского политехнического университета, Технологического университета Чалмерса и Римского университета Сапиенца. Их исследование было сосредоточено на сверхпроводниках на основе меди при высоких критических температурах, которые демонстрируют необычное поведение даже выше критической температуры. Эти материалы ведут себя как «странные» металлы, демонстрируя различные изменения электрического сопротивления по сравнению с обычными металлами.

Ключом к этому открытию является идентификация квантовой критической точки, связанной с фазой «странного металла». Квантовая критическая точка означает внезапное изменение свойств материала из-за квантовых эффектов. Подобно тому, как лед превращается в жидкость при нуле градусов Цельсия, купраты становятся «странными» металлами из-за флуктуаций квантового заряда.

Исследователи провели эксперименты по рассеянию рентгеновских лучей на европейском синхротроне ESRF и британском синхротроне DLS. Эти эксперименты выявили наличие флуктуаций плотности заряда, которые влияют на электрическое сопротивление купратов, делая их «странными». Систематически измеряя изменения энергии этих флуктуаций, исследователи смогли точно определить плотность носителей заряда, при которой энергия достигает минимума — квантовой критической точки.

Последствия этого открытия далеко идущие. Более глубокое понимание купратов и их поведения будет способствовать разработке материалов с более высокими критическими температурами и улучшенными сверхпроводящими свойствами. Это, в свою очередь, проложит путь к созданию более эффективных и устойчивых технологий в будущем.

Исследование представляет собой кульминацию более чем пятилетней работы. Исследователи использовали метод под названием RIXS, который они значительно усовершенствовали в Миланском политехническом университете. Их результаты не только проливают свет на аномальные свойства купратов, но и дают представление о неуловимых механизмах, вызывающих высокотемпературную сверхпроводимость.

Результаты исследования вызвали значительный интерес в научном сообществе, поскольку они обеспечивают прочную основу для будущих исследований сверхпроводящих материалов. Благодаря постоянным исследованиям и разработкам потенциал практического применения высококритических сверхпроводников становится все более реальным.