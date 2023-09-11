Huawei представит новые умные часы: Huawei Watch GT 4

Компания Huawei собирается представить новое дополнение к своей коллекции умных часов вместе с предстоящим запуском Huawei Watch GT 4. Хотя официально это не подтверждено, просочившаяся информация предполагает, что часы будут доступны в двух размерах: 41 мм и 46 мм.

По просочившимся изображениям видно, что модель диаметром 41 мм будет иметь простой безель, а модель диаметром 46 мм — безель часового механизма. Предполагается, что может быть даже третий дизайн часов. Тизер, опубликованный в социальных сетях, дает представление о стильной эстетике и роскоши, которые предложат будущие часы.

Одной из особенностей, которая отличает загадочные часы от просочившихся изображений Huawei Watch GT 4 (46 мм), является более заметный верхний треугольник с золотой окантовкой. Это может означать другую цветовую гамму или даже совершенно новую модель, возможно, профессиональную версию.

Утечка живых изображений Huawei Watch GT 4 (46 мм) показывает, что часы можно персонализировать с помощью различных ремешков, хотя на них не показан дизайн третьей лицевой панели.

По сравнению с другими умными часами Huawei, такими как Huawei Watch 4 и 4 Pro, серия GT, как правило, предлагает меньше функций при использовании какой-либо версии HarmonyOS. Однако часы GT более доступны: модели GT 41 диаметром 46 мм и 4 мм будут стоить 250 и 400 евро соответственно, в отличие от ценового диапазона Watch 450 и 700 Pro в 4/4 евро. .

Что касается времени автономной работы, просочившиеся данные предполагают, что модели GT 4 будут иметь более длительный срок службы — до двух недель. Кроме того, они поддерживают быструю беспроводную зарядку (10–18 Вт) и выпускаются в корпусах из различных материалов, включая нержавеющую сталь с кожаным ремешком и металлический корпус с пластиковым ремешком.

Ожидания растут, но новое предложение умных часов Huawei обещает широкий выбор для потребителей, ищущих стиль и функциональность.

источники:

– https://twitter.com/HuaweiMobile/status/1170180071525788672

– https://twitter.com/Mysmartprice/status/1433638684550208000