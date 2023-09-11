Новое открытие забытой аркадной игры Nintendo Sky Skipper

На заре аркадных игр Nintendo были и удачи, и промахи. Однако летом 1981 года Nintendo выпустила игру, которая изменила всё — Donkey Kong. Donkey Kong, разработанная Сигэру Миямото, стала одной из самых продаваемых аркадных игр всех времен и познакомила мир с Марио. Но наряду с успехом Donkey Kong Миямото и режиссер Гэньо Такеда работали над еще одной аркадной игрой, о которой почти забыли, — Sky Skipper.

Sky Skipper был выпущен ограниченным тиражом в 1981 году для тестирования на японских игровых автоматах, но отклик был плохим. Лишь несколько шкафов были отправлены в Nintendo of America для тестирования и встречены столь же вяло. В игре использовался биплан, который собирал антропоморфные игральные карты, избегая при этом гигантских горилл, таких как Донки Конг. Графика была впечатляющей для своего времени, но геймплей был запутанным и не очень увлекательным.

Из-за плохого приема Sky Skipper так и не был официально выпущен, а печатные платы шкафов были перепрофилированы для игры Popeye 1982 года. Sky Skipper, казалось, был стерт с лица земли, пока коллекционер Алекс Кроули не был заинтригован игрой и не решил раскрыть ее тайны. Он нашел оригинальную печатную плату Sky Skipper (PCB), переоборудованную для работы с Popeye, и купил ее. С помощью его друга Марка Уайтинга им удалось перепроектировать печатную плату и снова запустить Sky Skipper.

Затем Кроули воссоздал шкаф Sky Skipper, используя старую машину Popeye с помощью Олли Коттона, который воссоздал оригинальное оформление шкафа на основе черно-белого флаера. Еще один прорыв произошел, когда коллекционер игровых автоматов Уитни Робертс обнаружила, что Sky Skipper действительно присутствовал в вестибюле штаб-квартиры Nintendo of America. Робертс смог подтвердить подлинность Sky Skipper и поделиться фотографиями с Кроули.

Повторное открытие Sky Skipper стало важным моментом для любителей аркадных игр. Он дополняет историю первых аркадных игр Nintendo и позволяет игрокам прикоснуться к части игровой истории, которая когда-то считалась утерянной.

Определения:

– Аркадная игра: игра, в которую играют на большом общедоступном автомате, обычно встречающемся в игровых залах, ресторанах и других развлекательных заведениях.

– PCB: Печатная плата, содержащая электронные компоненты для запуска игры или компьютерной системы.

– Реверс-инжиниринг: процесс анализа продукта или системы для определения его конструкции или характеристик.

– Перепрофилирование: адаптировать или повторно использовать что-то для другой цели.

Источник: (исходная статья)