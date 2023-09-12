Влияние прозрачности и конфиденциальности на цифровое сотрудничество

В сегодняшней среде удаленной работы инструменты цифрового сотрудничества стали незаменимы для объединения и координации сотрудников. Однако менеджеры обеспокоены влиянием сокращения личного общения на творчество и инновации. Чтобы изучить эту проблему, исследователи изучили использование платформ цифрового сотрудничества с точки зрения прозрачности и конфиденциальности.

Исследование было сосредоточено на крупной производственной компании и проанализировало общение внутри 215 различных групп, использующих цифровую платформу для сотрудничества. Алгоритмы машинного обучения использовались для классификации разговоров как развивающего творчества (объединение или расширение существующих концепций) или подрывного творчества (переформулирование проблем для поиска новых решений). Исследователи также изучили сетевые данные, чтобы выявить случаи установления мостов (общения с разными людьми) и связей (формирования близких отношений).

Результаты выявили два различных пути, которые привели либо к развивающему, либо к разрушительному творчеству. Общественные группы, работающие прозрачно внутри организации, способствовали творческому развитию, взаимодействуя с более широким сообществом и получая свежие перспективы. С другой стороны, частные группы извлекли выгоду из безопасного пространства, которое поощряло творческие отклонения, принятие риска и инкубацию идей, что приводило к разрушительному творчеству.

Выбор между прозрачностью и конфиденциальностью на платформах цифрового сотрудничества имеет важные последствия для коммуникации и творческих результатов. Общественные каналы способствуют налаживанию связей и с большей вероятностью приведут к развитию творческих способностей. С другой стороны, частные каналы способствуют укреплению связей и с большей вероятностью приведут к подрывному творчеству.

Менеджеры могут поддерживать эти различные виды творчества, разрабатывая коммуникационные структуры на платформах цифрового сотрудничества. Понимая значение прозрачности и конфиденциальности, менеджеры могут создавать среду, поощряющую тот тип сотрудничества, который будет наиболее продуктивным в каждом конкретном случае.

В целом, платформы цифрового сотрудничества обладают потенциалом для содействия творчеству и инновациям, но такие особенности этих платформ, как прозрачность и конфиденциальность, играют решающую роль в формировании направления сотрудничества и творческих результатов.

Источник: Исследовательская статья под названием «Влияние прозрачности и конфиденциальности в цифровом сотрудничестве на творческие результаты» (URL-адрес не указан).