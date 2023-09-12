Чип Tensor G3 от Samsung Foundry представляет корпус FO-WLP для повышения эффективности

Резюме: Сообщается, что Samsung Foundry внедряет упаковку FO-WLP (упаковка на уровне пластины с разветвлением) в свой чип Tensor G3, который, как ожидается, обеспечит повышенную эффективность, улучшенную графическую производительность и экономию энергии. FO-WLP ранее использовался Qualcomm и MediaTek, но это первая реализация этой технологии компанией Samsung Foundry. Чип Tensor G3, построенный на Exynos 2400, будет оснащен 9-ядерным процессором и графическим процессором Arm Immortalis G715 с 10 ядрами, что повысит его вычислительные и графические возможности. Чип дебютирует в устройствах Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro 4 октября.

Чип Tensor G3, разработанный Samsung Foundry, призван совершить революцию в технологии чипов для смартфонов благодаря интеграции упаковки FO-WLP (упаковка на уровне пластины с разветвленным выходом). Эта технология упаковки, представленная Qualcomm и MediaTek, повышает эффективность, производительность графики и экономию энергии. Этим шагом Samsung Foundry стремится укрепить свои позиции на рынке чипов для смартфонов.

Чип Tensor G3, основанный на Exynos 2400, будет использоваться в будущих устройствах Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Он может похвастаться 9-ядерной конфигурацией ЦП, включая одно основное ядро ​​Cortex-X3, четыре ядра Cortex-A715 и четыре ядра Cortex-A510. Такая конфигурация ЦП обещает повысить вычислительную мощность и эффективность, позволяя пользователям наслаждаться более плавной многозадачностью и более быстрым выполнением приложений.

Что касается графических возможностей, чип Tensor G3 будет использовать графический процессор Arm Immortalis G715, оснащенный 10 ядрами. Это обновление по сравнению с предыдущим 7-ядерным G710, позволяющее пользователям наслаждаться более захватывающими играми и графической производительностью на своих смартфонах Pixel 8.

Благодаря использованию технологии упаковки FO-WLP чип Tensor G3 от Samsung Foundry направлен на снижение тепловыделения при максимальном повышении энергоэффективности. Это приведет к тому, что устройства будут работать меньше и дольше без подзарядки, что оптимизирует общий пользовательский опыт.

Источники: Ревегнус (@Tech_Reve)