EA объявляет о выпуске Project Rene: игру Next-Gen Sims можно будет скачать бесплатно

EA раскрыла новые подробности о своей грядущей игре Sims следующего поколения под кодовым названием Project Rene. В сообщении в блоге во время презентации Behind The Sims компания объявила, что игру можно будет загрузить бесплатно. Этот шаг последовал за успехом The Sims 4, ставшей в прошлом году бесплатной игрой.

Возможность бесплатной загрузки Project Rene означает, что игроки смогут присоединиться, играть и исследовать игру без необходимости подписки, покупки основной игры или энергетической механики. EA намерена облегчить игрокам возможность приглашать друзей или присоединяться к ним, а также знакомиться с новыми функциями, историями и испытаниями.

Однако EA уточнила, что в игре по-прежнему будет покупаемый контент и наборы, аналогичные The Sims 4. Но структура цен и то, как эти предметы будут продаваться, могут отличаться от текущей игры. EA привела пример добавления базовой погоды в качестве бесплатной функции для всех, в то время как будущие пакеты могут быть сосредоточены на конкретных темах, таких как зимние виды спорта или соревнования.

Выпуск Project Rene не означает прекращения поддержки The Sims 4. EA планирует продолжать предоставлять обновления и новый контент для сообщества The Sims 4 в обозримом будущем.

Хотя конкретная дата запуска не объявлена, EA работает над более прозрачным процессом разработки Project Rene. Ранее компания сообщила, что игра будет предлагать как одиночный, так и многопользовательский режим, а дополнительная информация о многопользовательском компоненте будет раскрыта позже в этом году.

