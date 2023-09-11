Logitech представляет шарнирную веб-камеру для расширенных возможностей удаленных встреч и прямых трансляций

Компания Logitech представила свою последнюю инновацию — Logitech Reach, шарнирную веб-камеру, предназначенную для улучшения удаленных встреч, онлайн-обучения и прямых трансляций. Компания планирует провести краудфандинг камеры через Indiegogo Enterprise, чтобы усовершенствовать дизайн и определить цену.

Хотя сама веб-камера не нова, поскольку она основана на Logitech Streamcam, добавление шарнирного рычага обеспечивает расширенную функциональность. Эту веб-камеру с разрешением 1080p и частотой 60 кадров в секунду при необходимости можно заменить на другую Streamcam, что гарантирует, что пользователям не придется покупать совершенно новое устройство в случае повреждения.

Компания Logitech провела исследование рынка и обнаружила, что большинство респондентов предпочитают универсальное решение, а не просто крепление. Поэтому компания решила предложить Reach в полной комплектации. После завершения кампании Indiegogo и сбора достаточного количества данных Logitech начнет продажи Reach с вариантами отдельно стоящей подставки или настольного зажима.

Одной из выдающихся особенностей Reach является возможность плавного панорамирования, которая позволяет пользователям легко демонстрировать предметы на своем столе, плавно перемещаясь по ним. Руководитель продукта Logitech Гаурав Браду отметил специально разработанное кольцо на креплении камеры, которое гарантирует, что изображение остается в вертикальном положении при панорамировании. Стабильность и плавность движения устраняют ограничения существующих шарнирных креплений для веб-камер.

Хотя время выпуска Reach может показаться немного запоздалым, учитывая переход от удаленной работы во многих компаниях, оно по-прежнему предлагает ценные преимущества для тех, кто продолжает работать удаленно, а также для стримеров и видеоблогеров, ищущих более динамичный контент. Благодаря своей универсальности Reach призван улучшить интерактивность онлайн-встреч и прямых трансляций.

источники:

- Грани