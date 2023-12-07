НАСА празднует 25-летие Международной космической станции и готовится к ее закрытию

НАСА недавно отметило 25-летие Международной космической станции (МКС), подчеркнув важную миссию, которая объединила первые два модуля МКС 6 декабря 1998 года. Однако космическое агентство также готовится к окончательному выводу из эксплуатации новаторского космического форпоста. , что, как ожидается, произойдет примерно в 2030 году. В ожидании этого события НАСА обновило свой запрос на частное предложение по оказанию помощи в выводе станции с орбиты, и в настоящее время ведется финансирование на ранней стадии коммерческих замен, которые будут эксплуатироваться частными компаниями с НАСА в качестве их клиент.

Ожидается, что переход к коммерческой деятельности на низкой околоземной орбите принесет значительный прогресс в научных исследованиях и развитии технологий. Командир 70-й экспедиции МКС Андреас Могенсен выразил волнение по поводу перспективы того, что все больше стран и частных компаний будут использовать космическую лабораторию. Этот сдвиг в сторону коммерческих предприятий уже начался с включения коммерческих астронавтов и грузов, доставляемых частным образом. Хьюстонская компания Axiom Space организует миссии с участием коммерческих астронавтов, а доставку грузов из США теперь осуществляют SpaceX и Northrop Grumman.

По мере развития МКС за последние 25 лет она выросла в размерах и сложности. Были добавлены модули НАСА, России, Европы и Японии, а также канадская робототехника. Ожидается, что в будущем по крайней мере одна коммерческая космическая станция будет введена в эксплуатацию, что позволит продолжить научные эксперименты и потенциальное коммерческое применение. По данным НАСА, разработка спускаемого с орбиты корабля, который благополучно выведет МКС, займет несколько лет.

Заглядывая в будущее, можно сказать, что возможности для будущих экспериментов на коммерческой космической станции огромны. Андреас Могенсен упомянул о потенциале исследований в таких областях, как производство человеческих тканей, эквивалентов органов и производство оптоволокна. Эти усилия могут иметь коммерческие последствия и открыть новые возможности для исследований и открытий.

На праздновании 25-летия станции присутствовали представители всех основных партнеров МКС, что подчеркнуло международное сотрудничество и сотрудничество, которые сыграли решающую роль в успехе станции. Поскольку НАСА продолжает планировать гибель МКС, становится ясно, что наследие этого новаторского проекта проложит путь к новой эре космических исследований и научных открытий.