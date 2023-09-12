Новые возможности Apple iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max

Apple собирается выпустить свои новейшие флагманские смартфоны iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, которые обладают некоторыми интересными новыми функциями. Одним из наиболее заметных изменений является появление новой кнопки «Действие», которая заменит традиционный переключатель «Звонок/Без звука», который был основным элементом iPhone с момента его создания.

Кнопка «Действие», аналогичная той, что есть на Apple Watch Ultra, представляет собой механическую кнопку, которая дает пользователям возможность вручную включать настраиваемые функции. Судя по коду, найденному в бета-версии iOS 17, ожидается, что кнопка «Действие» сможет выполнять несколько действий, которые можно настроить в настройках:

Доступность: позволяет пользователям получать доступ к различным настройкам специальных возможностей, таким как VoiceOver, Zoom, AssistiveTouch и т. д.

Ярлыки: позволяет пользователям запускать ярлыки, созданные в приложении «Ярлыки», например отправлять сообщения, воспроизводить плейлисты или управлять устройствами умного дома.

Беззвучный режим: как и переключатель «Звонок/Без звука», кнопка «Действие» может включать и выключать беззвучный режим, отключать или включать звук звонка и оповещений.

Камера: запускает приложение «Камера» и позволяет пользователям делать фотографии или видео одним нажатием кнопки «Действие».

Фонарик: включает или выключает фонарик на задней панели устройства.

Фокус: активирует или деактивирует режим фокуса.

Лупа: активирует приложение «Лупа», превращая камеру iPhone в устройство масштабирования для мелкого текста или объектов.

Перевод: запускает приложение «Переводчик» и позволяет пользователям начинать разговоры или переводы одним нажатием кнопки «Действие».

Голосовые заметки: запускает или останавливает запись голосовых заметок с помощью приложения «Диктофон».

Эти новые функции делают кнопку «Действие» одним из ключевых отличительных факторов iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

По слухам, в дополнение к кнопке «Действие» iPhone 15 Pro будет оснащен средней рамкой из титана Grade 5, что делает устройство значительно легче. По оценкам, он на 10 процентов легче своего предшественника iPhone 14 Pro.

Скоро состоится презентация Apple серии iPhone 15, наряду с анонсами других потенциальных продуктов. Следите за новостями и рассказывайте о последних инновациях Apple.

Источники: MacRumors