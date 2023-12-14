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Люди на грани открытия жизни за пределами Земли, предсказывает Дава Ньюман

ByМамфо Брешиа

Декабрь 14, 2023
Люди на грани открытия жизни за пределами Земли, предсказывает Дава Ньюман

Ученый и профессор астронавтики Дава Ньюман предсказывает, что в течение следующего десятилетия люди найдут доказательства прошлой или настоящей жизни в других частях Вселенной. Ньюман, директор Медиа-лаборатории Массачусетского технологического института, сделал это смелое предсказание во время недавней лекции в Центре исполнительских искусств ДеБартоло. Она считает, что количество доказательств, подтверждающих существование внеземной жизни, растет, и на горизонте не за горами большие открытия.

Ньюман подчеркивает необходимость участия представителей всех дисциплин в подготовке к межпланетным путешествиям и решении глобальных проблем. По ее мнению, мы все граждане мира и астронавты на «космическом корабле Земля». Исследования Ньюмана в области аэрокосмической биомедицинской инженерии сосредоточены на работе человека в различных гравитационных средах, включая разработку современных скафандров, систем жизнеобеспечения и работоспособности космонавтов.

Что касается будущего освоения космоса, Ньюман предсказывает, что люди станут межпланетными, планируя вернуться на Луну и в конечном итоге достичь Марса. Она считает, что Марс имеет огромную научную ценность, особенно в поисках доказательств прошлой жизни. Хотя первоначальные открытия могут касаться древних форм жизни, на Марсе имеются все необходимые химические и экологические условия для поддержания существования жизни.

Ньюман также хвалит рост государственно-частного партнерства в освоении космоса, приводя в качестве яркого примера миссию Axiom 2. Такое сотрудничество предлагает прорывные инновации, позволяющие добиться быстрого прогресса с меньшими затратами. Кроме того, Ньюман работает над новаторской, легкой и гибкой конструкцией скафандра «вторая кожа», цель которой — расширить возможности астронавтов и повысить их производительность.

Однако Ньюмана беспокоит не только исследование космоса. Она не менее увлечена решением неотложных проблем на Земле, таких как изменение климата. Ньюман подчеркивает роль захваченных парниковых газов в ускорении изменения климата, что приводит к более частым стихийным бедствиям. Тем не менее, она сохраняет оптимизм, подчеркивая, что в наших силах как отдельных лиц, сообществ и политиков изменить наше поведение и смягчить последствия изменения климата.

В этот трогательный момент Ньюман делится своим открытием о сестре Мэри Аквинской Кински, выпускнице Университета Нотр-Дам, которая стала пилотом в 1943 году и получила особое признание Ассоциации ВВС США. Размышляя о ценностях Нотр-Дама и своем собственном опыте обучения, Ньюман находит вдохновение в достижениях сестры Аквинской.

Предсказания и идеи Давы Ньюмана дают представление о будущем освоения космоса и важности междисциплинарного сотрудничества. Ее вера в открытие внеземной жизни и ее приверженность решению глобальных проблем подчеркивают необходимость постоянных инноваций, устойчивости и коллективных усилий для достижения светлого будущего.

By Мамфо Брешиа